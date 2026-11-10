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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 11 November 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा, पढ़ें 11 नवंबर का राशिफल

Wed, 11 Nov 2026 05:10 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 11 Nov 2026 05:10 AM IST
सार

आज भाग्य आपका साथ देगा और आर्थिक लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं, जिससे आपको राहत मिलेगी।

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Aaj ka makar rashifal 11 November 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज भाग्य आपका साथ देगा और आर्थिक लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं, जिससे आपको राहत मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों का कार्यक्षेत्र में प्रभाव और रुतबा बढ़ सकता है। आपके काम की सराहना होने के साथ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। पुराने अटके हुए धन की वापसी की संभावना भी बन रही है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने और किसी करीबी व्यक्ति से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा।
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हालांकि, पिता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी जरूरतों पर ध्यान दें। वैवाहिक जीवन में पुरानी बातों को बार-बार दोहराने से बचें। बीती बातों को लेकर विवाद बढ़ाने के बजाय वर्तमान संबंधों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। बदलते मौसम के अनुसार खानपान और दिनचर्या में जरूरी सावधानी बरतना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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