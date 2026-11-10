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आज का राशिफल: मीन राशि वाले नया काम शुरू करने की योजना बना सकते हैं, पढ़ें 11 नवंबर का राशिफल

Wed, 11 Nov 2026 05:12 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 11 Nov 2026 05:12 AM IST
सार

आज का दिन आपके लिए उत्साह, सकारात्मकता और आगे बढ़ने के नए अवसर लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र का माहौल अनुकूल रहेगा और आपके काम की सराहना होने से मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है।

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Aaj ka meen rashifal 11 November 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज का दिन आपके लिए उत्साह, सकारात्मकता और आगे बढ़ने के नए अवसर लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र का माहौल अनुकूल रहेगा और आपके काम की सराहना होने से मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। किसी मित्र की मदद से कोई जरूरी काम पूरा होने की संभावना है। यदि आप नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो परिस्थितियां आपका साथ दे सकती हैं। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति को राहत मिलेगी।
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जमीन-जायदाद या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलने की संभावना है। परिवार से सुख और सहयोग प्राप्त होगा तथा धार्मिक या पुण्य कार्यों में आपका मन लगेगा। इससे मानसिक संतोष और सकारात्मकता बनी रहेगी। हालांकि, कामकाज की व्यस्तता में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। पेट से जुड़ी किसी परेशानी को समय रहते संभालें और अपनी दिनचर्या संतुलित रखें। मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो दिन कई मायनों में अच्छा साबित हो सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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