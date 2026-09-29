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अक्तूबर लव राशिफल: किसे मिलेगा नया प्यार और किसके रिश्ते में बढ़ेगी नजदीकी? पढ़ें अक्तूबर माह का लव राशिफल

Wed, 30 Sep 2026 12:53 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 30 Sep 2026 12:53 AM IST
सार

अक्तूबर 2026 में ग्रहों की चाल का असर आपकी लव लाइफ और रिश्तों पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशियों के लिए प्यार में नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कुछ को रिश्ते में समझ और संवाद पर ध्यान देना होगा। जानते हैं सभी 12 राशियों का मासिक लव राशिफल।

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Love Horoscope October 2026 Love Romance and Relationship Predictions for All Zodiac Signs
अक्तूबर लव राशिफल - फोटो : amar ujala

अक्तूबर 2026 प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान ग्रहों की स्थिति का प्रभाव लोगों की भावनाओं, आपसी तालमेल और प्रेम संबंधों पर दिखाई दे सकता है। कहीं पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ने के संकेत हैं, तो कुछ लोगों को अपने रिश्ते में संवाद और भरोसा मजबूत करने की जरूरत पड़ सकती है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह महीना रिश्ते को और गहरा करने का अवसर दे सकता है। वहीं, सिंगल लोगों के जीवन में नए व्यक्ति के आने या पुराने रिश्ते से जुड़ी भावनाओं को नए तरीके से समझने के संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए अक्टूबर का लव राशिफल।

Love Horoscope October 2026 Love Romance and Relationship Predictions for All Zodiac Signs
अक्तूबर लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि का लव राशिफल
अक्तूबर में मेष राशि वालों को अपने रिश्ते को प्राथमिकता देनी होगी। काम और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच पार्टनर के लिए समय निकालना जरूरी रहेगा। साथ बैठकर बातचीत करने और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से रिश्ते में मजबूती आएगी। लापरवाही या संवाद की कमी से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। सिंगल जातकों के लिए भी यह महीना उम्मीद लेकर आ सकता है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात प्रेम की दिशा में आगे बढ़ सकती है। हालांकि जल्दबाजी करने के बजाय सामने वाले को समझने का समय देना बेहतर रहेगा।

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अक्तूबर लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि का लव राशिफल
वृषभ राशि के लिए अक्तूबर प्रेम के लिहाज से खुशनुमा रह सकता है। पार्टनर के साथ छोटी-छोटी नोकझोंक भी रिश्ते में अपनापन बढ़ाने का काम करेगी। साथी से प्यार और सम्मान मिलने की संभावना है और दोनों साथ में अच्छे पल बिता सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए बीती बातों से बाहर निकलकर नई शुरुआत करने का समय हो सकता है। किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। हालांकि अपनी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को नजरअंदाज न करें और रिश्ते में संवेदनशीलता बनाए रखें।

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अक्तूबर लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि का लव राशिफल
मिथुन राशि वालों के लिए अक्तूबर रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने वाला हो सकता है। पार्टनर के साथ बातचीत बढ़ेगी और एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा। रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने के लिए खुलकर अपनी बात कहना लाभकारी रहेगा। अगर पुराने रिश्ते में कोई समस्या चल रही है, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय सुलझाने पर ध्यान दें। सिंगल जातक भी अपने जीवन में नई शुरुआत को लेकर गंभीरता से विचार कर सकते हैं।

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अक्तूबर लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि का लव राशिफल
कर्क राशि के जातकों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी भावनात्मक रह सकती है। पार्टनर का व्यवहार कुछ समय के लिए बदला हुआ महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां सामान्य होने के संकेत हैं। महीने के मध्य के बाद भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हो सकती है। सिंगल लोगों और क्रश के बीच भी भावनाओं को लेकर समझ बढ़ सकती है। एक-दूसरे की पसंद और सीमाओं का सम्मान करना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहेगा। भरोसा और सहयोग बनाए रखने से संबंध मजबूत हो सकते हैं।

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