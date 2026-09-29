अक्तूबर लव राशिफल: किसे मिलेगा नया प्यार और किसके रिश्ते में बढ़ेगी नजदीकी? पढ़ें अक्तूबर माह का लव राशिफल

1 of 13 अक्तूबर लव राशिफल - फोटो : amar ujala







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अक्तूबर 2026 प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान ग्रहों की स्थिति का प्रभाव लोगों की भावनाओं, आपसी तालमेल और प्रेम संबंधों पर दिखाई दे सकता है। कहीं पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ने के संकेत हैं, तो कुछ लोगों को अपने रिश्ते में संवाद और भरोसा मजबूत करने की जरूरत पड़ सकती है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह महीना रिश्ते को और गहरा करने का अवसर दे सकता है। वहीं, सिंगल लोगों के जीवन में नए व्यक्ति के आने या पुराने रिश्ते से जुड़ी भावनाओं को नए तरीके से समझने के संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए अक्टूबर का लव राशिफल।

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मेष राशि का लव राशिफल

अक्तूबर में मेष राशि वालों को अपने रिश्ते को प्राथमिकता देनी होगी। काम और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच पार्टनर के लिए समय निकालना जरूरी रहेगा। साथ बैठकर बातचीत करने और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से रिश्ते में मजबूती आएगी। लापरवाही या संवाद की कमी से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। सिंगल जातकों के लिए भी यह महीना उम्मीद लेकर आ सकता है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात प्रेम की दिशा में आगे बढ़ सकती है। हालांकि जल्दबाजी करने के बजाय सामने वाले को समझने का समय देना बेहतर रहेगा।

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वृषभ राशि का लव राशिफल

वृषभ राशि के लिए अक्तूबर प्रेम के लिहाज से खुशनुमा रह सकता है। पार्टनर के साथ छोटी-छोटी नोकझोंक भी रिश्ते में अपनापन बढ़ाने का काम करेगी। साथी से प्यार और सम्मान मिलने की संभावना है और दोनों साथ में अच्छे पल बिता सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए बीती बातों से बाहर निकलकर नई शुरुआत करने का समय हो सकता है। किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। हालांकि अपनी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को नजरअंदाज न करें और रिश्ते में संवेदनशीलता बनाए रखें।

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मिथुन राशि का लव राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए अक्तूबर रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने वाला हो सकता है। पार्टनर के साथ बातचीत बढ़ेगी और एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा। रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने के लिए खुलकर अपनी बात कहना लाभकारी रहेगा। अगर पुराने रिश्ते में कोई समस्या चल रही है, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय सुलझाने पर ध्यान दें। सिंगल जातक भी अपने जीवन में नई शुरुआत को लेकर गंभीरता से विचार कर सकते हैं।

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