Karwa Chauth 2026: हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। साल 2026 में करवा चौथ का व्रत 29 अक्तूबर को रखा जाएगा। इस शुभ दिन पर माता करवा की उपासना की जाती है और चंद्र देव को अर्घ्य देने का विधान है। इसके अलावा महिलाएं पति की लंबी उम्र, तरक्की और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत भी रखती हैं। साथ ही, अखंड सौभाग्य की कामना के लिए दान-दक्षिणा, उपाय व पूजा-पाठ जैसे कार्य भी किए जाते हैं। इस शुभ अवसर पर महिलाएं पूरे सोलह श्रृंगार के साथ तैयार होती हैं, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हालांकि, इस दिन राशि के अनुसार कपड़ों का रंग पहनना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि, करवा चौथ के दिन राशि के अनुसार रंग के वस्त्र पहनने से ग्रहों की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख-सौभाग्य बढ़ता है। आइए जानते हैं किस राशि की महिलाओं के लिए कौन-सा रंग शुभ माना जाता है।
करवा चौथ पर राशि के अनुसार पहनें कपड़ों का रंग, जानें किन महिलाओं के लिए कौन-सा रंग रहेगा शुभ
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 01 Oct 2026 05:34 PM IST
सार
Karwa Chauth 2026: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। साल 2026 में करवा चौथ का व्रत 29 अक्तूबर को रखा जाएगा। इस दिन राशि के अनुसार कपड़ों का रंग पहनना शुभ माना जाता है। आइए सभी राशियों के लिए लकी रंग जानते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन