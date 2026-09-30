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करवा चौथ पर राशि के अनुसार पहनें कपड़ों का रंग, जानें किन महिलाओं के लिए कौन-सा रंग रहेगा शुभ

Thu, 01 Oct 2026 05:34 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 01 Oct 2026 05:34 PM IST
सार

Karwa Chauth 2026: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। साल 2026 में करवा चौथ का व्रत 29 अक्तूबर को रखा जाएगा। इस दिन राशि के अनुसार कपड़ों का रंग पहनना  शुभ माना जाता है। आइए सभी राशियों के लिए लकी रंग जानते हैं।
 

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kab hai Karwa Chauth 2026 date and cloths colour according to zodiac sign
Karwa Chauth 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

Karwa Chauth 2026: हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। साल 2026 में करवा चौथ का व्रत 29 अक्तूबर को रखा जाएगा। इस शुभ दिन पर माता करवा की उपासना की जाती है और चंद्र देव को अर्घ्य देने का विधान है। इसके अलावा महिलाएं पति की लंबी उम्र, तरक्की और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत भी रखती हैं। साथ ही, अखंड सौभाग्य की कामना के लिए दान-दक्षिणा, उपाय व पूजा-पाठ जैसे कार्य भी किए जाते हैं। इस शुभ अवसर पर महिलाएं पूरे सोलह श्रृंगार के साथ तैयार होती हैं, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हालांकि, इस दिन राशि के अनुसार कपड़ों का रंग पहनना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि, करवा चौथ के दिन राशि के अनुसार रंग के वस्त्र पहनने से ग्रहों की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख-सौभाग्य बढ़ता है। आइए जानते हैं किस राशि की महिलाओं के लिए कौन-सा रंग शुभ माना जाता है।

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Karwa Chauth 2026 - फोटो : Instagram
  • मेष राशि की महिलाओं के लिए लाल रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। इस रंग के वस्त्र और श्रृंगार करने से सुख-सौभाग्य का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है।
  • वृषभ राशि की महिलाएं गुलाबी रंग की साड़ी पहन सकती हैं। मान्यता है कि, इस रंग के कपड़े पहनने से रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है।
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Karwa Chauth 2026 - फोटो : Adobe
  • मिथुन राशि की महिलाओं को हरे रंग की साड़ी पहननी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह रंग जीवन में सकारात्मकता बढ़ाने और परेशानियां कम करने में सहायक माना जाता है।
  • कर्क राशि की महिलाएं क्रीम रंग की साड़ी पहन सकती हैं। इस रंग के वस्त्र पहनकर सोलह श्रृंगार करने और पूजा करने से शुभ फल मिलने की मान्यता है।
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Karwa Chauth 2026 - फोटो : Freepik
  • सिंह राशि की महिलाओं के लिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस रंग के वस्त्र पहनने से देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
  • कन्या राशि की महिलाओं के लिए सुनहरे रंग के वस्त्र और आभूषण शुभ माने जाते हैं। इस रंग को पहनकर पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहने की मान्यता है।
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Karwa Chauth 2026 - फोटो : freepik
  • तुला राशि की महिलाएं सिल्वर रंग के कपड़े और चूड़ियां पहन सकती हैं। मान्यता है कि इस रंग के वस्त्र पहनने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है।
  • वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए गोल्डन रंग के कपड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है।
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