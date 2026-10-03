फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Horoscope 4 October 2026, Horoscope Today, Daily Horoscope, Aaj Ka Rashifal, 4 October 2026 Horoscope, T

राशिफल 04 अक्तूबर: मेष, कर्क और मकर राशि वालों की होगी बल्ले-बल्ले, धन-करियर में मिलेंगे शुभ संकेत

Sat, 03 Oct 2026 03:31 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 03 Oct 2026 03:31 PM IST
सार

4 अक्तूबर 2026 का दिन इन 6 राशियों के लिए खास रहने वाला है। जानें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए आज करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों के मामले में दिन कैसा रहेगा।

विज्ञापन
Today Horoscope 4 October 2026, Horoscope Today, Daily Horoscope, Aaj Ka Rashifal, 4 October 2026 Horoscope, T
04 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Today Horoscope 4 October : आज 4 अक्तूबर, रविवार का दिन है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। किसी राशि के जातकों को कामकाज में सफलता और नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। वहीं, परिवार और रिश्तों के मामले में भी आज का दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। कुछ राशि वालों के लिए आज का दिन खास संकेत लेकर आया है। नौकरी, व्यापार, धन, परिवार, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य के लिहाज से दिन कैसा रहेगा, किन मामलों में सावधानी बरतनी होगी और कहां लाभ के योग बन सकते हैं? आइए जानते हैं 4 अक्टूबर 2026 का आज का राशिफल।

Today Horoscope 4 October 2026, Horoscope Today, Daily Horoscope, Aaj Ka Rashifal, 4 October 2026 Horoscope, T
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए उम्मीदों और उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या पद मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। विद्यार्थियों को सफलता के लिए एकाग्र होकर मेहनत करनी होगी। किसी विरोधी की बातों से प्रभावित होकर खुद पर संदेह न करें। छोटी-छोटी योजनाएं आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकती हैं। व्यापार में प्रगति के अच्छे संकेत हैं, हालांकि प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले में थोड़ी चिंता हो सकती है।

Today Horoscope 4 October 2026, Horoscope Today, Daily Horoscope, Aaj Ka Rashifal, 4 October 2026 Horoscope, T
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज खुद को साबित करने का जोश आपके भीतर साफ दिखाई देगा। आपकी मेहनत और मधुर वाणी लोगों को प्रभावित करेगी, जिससे सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान भी बढ़ सकता है। प्रशासनिक या राजनीतिक मामले में थोड़ी सावधानी रखना जरूरी होगा। लंबी यात्रा नए अनुभव लेकर आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर सामने आएंगे। दिन का अंतिम समय परिवार और मनोरंजन के साथ खुशी से बीत सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Today Horoscope 4 October 2026, Horoscope Today, Daily Horoscope, Aaj Ka Rashifal, 4 October 2026 Horoscope, T
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। कारोबार में जल्दबाजी या बड़ा जोखिम लेने से बचें और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। काम में स्पष्टता रखेंगे तो कई उलझनें आसानी से दूर हो जाएंगी। सरकारी योजनाओं या सुविधाओं से लाभ मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र की कोई पुरानी परेशानी अब धीरे-धीरे सुलझ सकती है। माता-पिता के साथ समय बिताने से मन को विशेष शांति मिलेगी।

विज्ञापन
Today Horoscope 4 October 2026, Horoscope Today, Daily Horoscope, Aaj Ka Rashifal, 4 October 2026 Horoscope, T
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज आपकी नेतृत्व क्षमता खुलकर सामने आएगी। टीम के साथ मिलकर किए गए काम में सफलता मिलने के साथ सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। दांपत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बनी रहेगी। बच्चों की खुशी के लिए कोई उपहार या खास योजना बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से मन प्रसन्न रहेगा और धन-धान्य में वृद्धि के संकेत हैं। खोई हुई प्रिय वस्तु वापस मिल सकती है और नए वाहन की खरीदारी का सपना भी पूरा होने की संभावना है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed