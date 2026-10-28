राशिफल 29 अक्तूबर: मेष, मिथुन और कुंभ राशि वालों को मिल सकता है धन लाभ, पढ़ें दैनिक राशिफल

1 of 13 29 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Rashifal 29 October 2026: 29 अक्तूबर 2026, गुरुवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से सभी 12 राशियों के जातकों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। दैनिक राशिफल के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आज का दिन आपके करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है। कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों, व्यापारियों और विद्यार्थियों के लिए भी दिन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत मिल सकते हैं। वहीं, रिश्तों में मधुरता बनाए रखने और सेहत का ध्यान रखने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल और किन मामलों में आपको मिल सकता है भाग्य का साथ।

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए कई अच्छी संभावनाएँ लेकर आ सकता है। भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से अटके कामों में गति आएगी और आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। मन में उत्साह बना रहेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत और योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा, वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। हालांकि, लंबी दूरी की यात्रा करने से फिलहाल बचना बेहतर होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी अपनी दिनचर्या में लापरवाही न करें। आज अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करें और काम को टालने की आदत से बचें।

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वृषभ राशि

आज आपको अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा और भविष्य को लेकर सकारात्मकता बढ़ेगी। दूर स्थान पर रहने वाले किसी व्यक्ति से भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है। हालांकि, आर्थिक मामलों में किसी भी तरह का निर्णय जल्दबाजी में न लें। धन का निवेश करने, किसी को उधार देने या बड़ी खरीदारी करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें। खर्चों में बढ़ोतरी होने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में आलस्य या टालमटोल के कारण महत्वपूर्ण कामों में देरी हो सकती है। व्यापारियों को भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि गलत निर्णय या लापरवाही से नुकसान होने की आशंका है। बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी कोई बात सामने वाले को बुरी लग सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो दिन की चुनौतियों को आसानी से संभाल पाएंगे।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से राहत देने वाला हो सकता है। आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं और पहले किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी और किसी महत्वपूर्ण सौदे या व्यावसायिक बातचीत में सफलता मिल सकती है। नौकरी करने वालों को भी अपने काम में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और पारिवारिक जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी। मित्रों से बातचीत करने या उनके साथ समय बिताने से मन हल्का होगा और किसी उपयोगी विषय पर चर्चा भी हो सकती है। हालांकि, आर्थिक लाभ की संभावनाओं के बीच अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। केवल उत्साह में आकर ऐसी चीजों पर पैसा खर्च न करें जिनकी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। अपने समय का सदुपयोग करें और उन कामों को प्राथमिकता दें जो भविष्य में आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं।

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