फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Rashifal 29 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 29 अक्तूबर: मेष, मिथुन और कुंभ राशि वालों को मिल सकता है धन लाभ, पढ़ें दैनिक राशिफल

Wed, 28 Oct 2026 03:24 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 28 Oct 2026 03:24 PM IST
सार

Rashifal 29 October 2026: आज गुरुवार का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर समेत सभी राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? जानें करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा आपका दिन और किन मामलों में बरतनी होगी सावधानी।

विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal 29 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
29 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Rashifal 29 October 2026: 29 अक्तूबर 2026, गुरुवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से सभी 12 राशियों के जातकों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। दैनिक राशिफल के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आज का दिन आपके करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है। कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों, व्यापारियों और विद्यार्थियों के लिए भी दिन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत मिल सकते हैं। वहीं, रिश्तों में मधुरता बनाए रखने और सेहत का ध्यान रखने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल और किन मामलों में आपको मिल सकता है भाग्य का साथ।

Trending Videos
Aaj Ka Rashifal 29 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए कई अच्छी संभावनाएँ लेकर आ सकता है। भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से अटके कामों में गति आएगी और आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। मन में उत्साह बना रहेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत और योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा, वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। हालांकि, लंबी दूरी की यात्रा करने से फिलहाल बचना बेहतर होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी अपनी दिनचर्या में लापरवाही न करें। आज अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करें और काम को टालने की आदत से बचें।

Aaj Ka Rashifal 29 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज आपको अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा और भविष्य को लेकर सकारात्मकता बढ़ेगी। दूर स्थान पर रहने वाले किसी व्यक्ति से भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है। हालांकि, आर्थिक मामलों में किसी भी तरह का निर्णय जल्दबाजी में न लें। धन का निवेश करने, किसी को उधार देने या बड़ी खरीदारी करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें। खर्चों में बढ़ोतरी होने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में आलस्य या टालमटोल के कारण महत्वपूर्ण कामों में देरी हो सकती है। व्यापारियों को भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि गलत निर्णय या लापरवाही से नुकसान होने की आशंका है। बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी कोई बात सामने वाले को बुरी लग सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो दिन की चुनौतियों को आसानी से संभाल पाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal 29 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से राहत देने वाला हो सकता है। आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं और पहले किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी और किसी महत्वपूर्ण सौदे या व्यावसायिक बातचीत में सफलता मिल सकती है। नौकरी करने वालों को भी अपने काम में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और पारिवारिक जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी। मित्रों से बातचीत करने या उनके साथ समय बिताने से मन हल्का होगा और किसी उपयोगी विषय पर चर्चा भी हो सकती है। हालांकि, आर्थिक लाभ की संभावनाओं के बीच अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। केवल उत्साह में आकर ऐसी चीजों पर पैसा खर्च न करें जिनकी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। अपने समय का सदुपयोग करें और उन कामों को प्राथमिकता दें जो भविष्य में आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं।

विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal 29 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज आपको अपने हर कदम पर सोच-समझकर आगे बढ़ने की जरूरत होगी। किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए छोटी-छोटी बातों को बेवजह तूल देने से बचें। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें आपके पक्ष में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद बन सकती है। हालांकि, इस संबंध में जरूरी दस्तावेजों और कानूनी सलाह को नजरअंदाज न करें। आर्थिक मामलों में उधार लेने या देने से फिलहाल दूरी बनाए रखना बेहतर होगा, क्योंकि इससे भविष्य में परेशानी बढ़ सकती है। नौकरी से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेने के लिए जल्दबाजी न करें। व्यापारियों को भी बाजार की परिस्थितियों और लेनदेन में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि नुकसान की आशंका बनी रह सकती है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और शरीर की जरूरतों पर ध्यान दें। किसी समस्या को लगातार टालने के बजाय समय रहते उचित कदम उठाएं। नकारात्मक विचारों से दूर रहकर शांत मन से काम करेंगे तो कठिन परिस्थितियों को भी बेहतर ढंग से संभाल सकेंगे।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed