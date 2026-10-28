लव राशिफल 29 अक्तूबर: मिथुन और कुंभ राशि वालों को मिलेगा पार्टनर का साथ, जानें अन्य राशियों का हाल

Love Rashifal 29 October 2026: 29 अक्टूबर, गुरुवार का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से सभी 12 राशियों के जातकों के लिए खास संकेत लेकर आया है। आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर प्रेम संबंधों, पार्टनर के साथ आपसी तालमेल और भावनात्मक जुड़ाव पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशियों के जातकों के बीच प्यार और नजदीकियां बढ़ सकती हैं, वहीं कुछ लोगों को रिश्तों में गलतफहमियों से बचने और बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने की जरूरत होगी। जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री की संभावना बन सकती है, जबकि प्रेम संबंधों में रहने वाले लोगों को पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए भी आपसी समझ और सहयोग बनाए रखना जरूरी होगा। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल और कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन।