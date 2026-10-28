लव राशिफल 29 अक्तूबर: मिथुन और कुंभ राशि वालों को मिलेगा पार्टनर का साथ, जानें अन्य राशियों का हाल

Love Rashifal 29 October 2026: 29 अक्टूबर, गुरुवार का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से सभी 12 राशियों के जातकों के लिए खास संकेत लेकर आया है। आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर प्रेम संबंधों, पार्टनर के साथ आपसी तालमेल और भावनात्मक जुड़ाव पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशियों के जातकों के बीच प्यार और नजदीकियां बढ़ सकती हैं, वहीं कुछ लोगों को रिश्तों में गलतफहमियों से बचने और बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने की जरूरत होगी। जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री की संभावना बन सकती है, जबकि प्रेम संबंधों में रहने वाले लोगों को पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए भी आपसी समझ और सहयोग बनाए रखना जरूरी होगा। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल और कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन।
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आज का लव राशिफल
- फोटो : amar ujala
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज मेष राशि के जातकों की लव लाइफ में रोमांस की कमी महसूस हो सकती है। पार्टनर के साथ किसी छोटी-सी बात को लेकर बहस होने की आशंका है। ऐसे में अपनी बात रखते समय शब्दों का ध्यान रखें और बेवजह किसी मुद्दे को बढ़ाने से बचें। शांत मन से बातचीत करने पर रिश्ते में तनाव को कम किया जा सकता है। वहीं, सिंगल जातक अपने क्रश को दूर से देखकर ही खुश होते नजर आएंगे। मन में प्यार की भावनाएं होंगी, लेकिन उन्हें जाहिर करने का साहस जुटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रेम और खुशियों से भरा रह सकता है। आपका पार्टनर आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कोई खास तोहफा दे सकता है या आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता है, जिससे आपको अपनेपन का एहसास होगा। इससे रिश्ते में प्यार और आपसी समझ बढ़ने की संभावना है। वहीं, सिंगल जातकों को अपने क्रश का नजरअंदाज करना अच्छा नहीं लगेगा। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो निराश होने के बजाय थोड़ा धैर्य रखें और अपनी भावनाओं को समझने का समय दें।
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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों के मामले में खुशियां लेकर आ सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक जगह पर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। साथ में बिताया गया समय रिश्ते में नई ताजगी और नजदीकियां ला सकता है। अगर काफी समय से आप दोनों को एक-दूसरे के साथ सुकून के पल बिताने का मौका नहीं मिला है, तो आज इसके लिए अच्छी योजना बन सकती है। वहीं, सिंगल जातक अपने क्रश को पास बैठा देखकर बेहद खुश हो सकते हैं। उनकी मौजूदगी ही आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी रहेगी।
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कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि के जातकों को आज अपने प्रेम संबंधों में बातचीत के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। आपकी कही हुई कोई बात पार्टनर को बुरी लग सकती है, जिससे रिश्ते में नाराजगी या गलतफहमी पैदा होने की आशंका है। इसलिए अपनी भावनाओं को जाहिर करते समय साथी की भावनाओं का भी ध्यान रखें। अगर किसी बात को लेकर असहमति होती है, तो उसे प्यार और समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें। वहीं, सिंगल जातक अपने क्रश को प्रभावित करने के लिए अपने लुक में बदलाव कर सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर तरीके से पेश करने और उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे।