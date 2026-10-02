Ank Jyotish 03 October 2026: आज का दिन सभी मूलांक वालों के लिए अलग-अलग संदेश लेकर आया है। मूलांक 1 वालों के लिए दिन खुशियों से भरा रहेगा, वहीं मूलांक 2 के जातकों को कुछ मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक के सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
अंक ज्योतिष 3 अक्तूबर: मूलांक 1 वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिष फल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 02 Oct 2026 03:46 PM IST
सार
Ank Jyotish 03 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए खास रह सकता है। करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन में दिन कैसा रहेगा, यह जानने के लिए पढ़ें आज का अंक ज्योतिष और अपने मूलांक का भविष्यफल।
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