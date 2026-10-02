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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 3 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 3 अक्तूबर: मूलांक 1 वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिष फल

Fri, 02 Oct 2026 03:46 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 02 Oct 2026 03:46 PM IST
सार

Ank Jyotish 03 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए खास रह सकता है। करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन में दिन कैसा रहेगा, यह जानने के लिए पढ़ें आज का अंक ज्योतिष और अपने मूलांक का भविष्यफल।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 3 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
अंक ज्योतिष 3 अक्तूबर - फोटो : अमर उजाला AI

Ank Jyotish 03 October 2026: आज का दिन सभी मूलांक वालों के लिए अलग-अलग संदेश लेकर आया है। मूलांक 1 वालों के लिए दिन खुशियों से भरा रहेगा, वहीं मूलांक 2 के जातकों को कुछ मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक के सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 3 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 1
मूलांक 1 वालों को कोई बड़ी खुशखबरी आज मिल सकती हैं। आर्थिक मोर्चे पर पुराने निवेश से लाभ मिलने की उम्मीद है। छोटी यात्रा के दौरान नए कारोबारी संपर्क बन सकते हैं, जिससे भविष्य में नए अवसर मिलने की संभावना है।
शुभ अंक-3
शुभ रंग- गुलाबी

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 3 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 2
किसी भी निवेश में जल्दबाजी न करें और उसके जोखिम व लाभ को समझकर ही आगे बढ़ें। किसी भी व्यक्ति पर अधिक भरोसा आपको आज परेशानी में डाल सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। 
शुभ अंक- 38
शुभ रंग- लाल

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 3 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 3
आज किसी खास व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जीवन में सकारात्मक बदलाव आते दिखेंगे और आप स्वयं में अच्छा महसूस करेंगे। नई तकनीक और नई योजनाओं को लेकर आपका उत्साह बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक लाभ आपको करियर में मिल सकता है। 
शुभ अंक- 19
शुभ रंग- बैंगनी

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 3 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 4
आज दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में कुछ नया सीखने को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। लेकिन कोई पुराना अटका काम परेशान कर सकता है। बातचीत करते समय धैर्य बनाए रखें।
शुभ अंक- 31
शुभ रंग- केसरिया

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