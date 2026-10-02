अंक ज्योतिष 3 अक्तूबर: मूलांक 1 वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिष फल

1 of 10 अंक ज्योतिष 3 अक्तूबर - फोटो : अमर उजाला AI







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Ank Jyotish 03 October 2026: आज का दिन सभी मूलांक वालों के लिए अलग-अलग संदेश लेकर आया है। मूलांक 1 वालों के लिए दिन खुशियों से भरा रहेगा, वहीं मूलांक 2 के जातकों को कुछ मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक के सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

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अंक 1

मूलांक 1 वालों को कोई बड़ी खुशखबरी आज मिल सकती हैं। आर्थिक मोर्चे पर पुराने निवेश से लाभ मिलने की उम्मीद है। छोटी यात्रा के दौरान नए कारोबारी संपर्क बन सकते हैं, जिससे भविष्य में नए अवसर मिलने की संभावना है।

शुभ अंक-3

शुभ रंग- गुलाबी

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अंक 2

किसी भी निवेश में जल्दबाजी न करें और उसके जोखिम व लाभ को समझकर ही आगे बढ़ें। किसी भी व्यक्ति पर अधिक भरोसा आपको आज परेशानी में डाल सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए आय के नए रास्ते खुल सकते हैं।

शुभ अंक- 38

शुभ रंग- लाल

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अंक 3

आज किसी खास व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जीवन में सकारात्मक बदलाव आते दिखेंगे और आप स्वयं में अच्छा महसूस करेंगे। नई तकनीक और नई योजनाओं को लेकर आपका उत्साह बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक लाभ आपको करियर में मिल सकता है।

शुभ अंक- 19

शुभ रंग- बैंगनी

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