Rajasthan: कन्हैया हत्याकांड के तीनों आरोपियों को जेल भेजा, एनआईए ने कोर्ट में कहा- अब तक की पूछताछ पूरी

विस्तार

उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के तीन आरोपियों को जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान एनआईए ने कोर्ट में कहा कि तीनों आरोपियों से अब तक की पूछताछ पूरी हो गई है। जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर रिमांड पर ले सकते हैं। एनआईए की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल (न्यायिक हिरासत) भेज दिया है। हत्याकांड से जुड़े चार अन्य आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है।बता दें कि कन्हैया हत्याकांड में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज शनिवार को मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद सहित फरहान मोहम्मद को एनआईए कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया। आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसीन, वसीम और मोहसीन खान पहले से ही जेल में हैं।

#WATCH | Rajasthan: NIA presented all three accused in Udaipur's Kanhaiya Lal murder case before NIA Court in Jaipur today. The court sent them to judicial custody. Four others were already sent to jail. pic.twitter.com/CJCiWutRcH — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 16, 2022

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 16, 2022 ">http://इधर, शुक्रवार को अजमेर में भड़काऊ नारेबाजी और नुपुर शर्मा का सिर कलम करने की धमकी देने वाले गौहर चिश्ती को अदालत ने 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया था। हैदराबाद में उसे शरण देने वाले आरोपी अहसानुल्लाह उर्फ मुनव्वर को जमानत दे दी गई थी। गौहर चिश्ती एक जुलाई को जयपुर से फ्लाइट लेकर हैदराबाद भाग गया था। पुलिस ने भेष बदलकर उसकी रेकी की और उसके बारे पुख्ता जानकारी जुटाई।बीते गुरुवार को कार्रवाई से पहले उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन हैदराबाद पुलिस के सहयोग से उसे पकड़ लिया गया था। पुलिस को गौहर चिश्ती की सात दिन की रिमांड मिली है। पुलिस उससे फंडिग और कन्हैया की हत्या को लेकर पूछताछ कर रही है। वह कन्हैया के हत्यारे रियाज और गौस के संपर्क में था। कन्हैया की हत्या से पहले चिश्ती उदयपुर भी गया था। ऐसे में उसके तार इस हत्याकांड से भी जुड़ रहे हैं।28 जून को उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी। वह धानमंडी इलाके के भूत महल क्षेत्र में रहते थे और पेशे से दर्जी थे। दो मुस्लिम युवक कपड़े का नाप देने के बहाने उनकी दुकान पर पहुंचे और धारदार हथियार से कन्हैया पर वार करना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ हमलों ने कन्हैया को संभलने का मौका तक नहीं दिया। उसकी गर्दन कट गई और मौके पर ही मौत हो गई। हमले में दुकान पर काम करने वाला उसका साथी ईश्वर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था।