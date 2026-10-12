अच्छी खबर: कृषि विकास में उमरिया ने देशभर में हासिल किया तीसरा स्थान, शिवराज सिंह ने कलेक्टर को किया सम्मानित

मध्यप्रदेश के उमरिया जिले ने कृषि विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के अंतर्गत देशभर में तीसरा स्थान हासिल कर जिले ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। इस सफलता से उमरिया जिले का गौरव बढ़ा है। खास बात यह है कि जिले को यह सम्मान कृषि विकास और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मिला है। सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया कलेक्टर राखी सहाय को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

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नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कॉम्प्लेक्स (NASC) में आयोजित सम्मान समारोह में उमरिया जिले को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। देशभर में कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के बीच उमरिया का तीसरा स्थान हासिल करना जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इससे जिले में कृषि विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना, किसानों की उत्पादकता बढ़ाना और कृषि से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। ऐसे में इस योजना के तहत उमरिया का देशभर में तीसरे स्थान पर पहुंचना जिले के कृषि क्षेत्र के लिए उत्साहजनक माना जा रहा है।जिले की इस उपलब्धि के पीछे प्रशासनिक मार्गदर्शन और कृषि विभाग के प्रयासों की अहम भूमिका रही। कलेक्टर राखी सहाय के निर्देश तथा उपसंचालक कृषि संग्राम सिंह मरावी के मार्गदर्शन में जिले ने यह स्थान हासिल किया। कृषि विभाग द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन और कृषि विकास से संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को इस उपलब्धि से जोड़ा जा रहा है। सम्मान समारोह में कलेक्टर राखी सहाय को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना जिले के प्रशासनिक तंत्र और कृषि विभाग के लिए गौरव का विषय रहा। यह सम्मान जिले में कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देगा।इस समारोह में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. धनंजय सिंह, सहायक संचालक कृषि डॉ. कुलदीप शर्मा और किसान रूपचंद पंचतिलक भी मौजूद रहे। अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और किसान की उपस्थिति ने इस उपलब्धि को कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों की सहभागिता का प्रतीक बनाया।उमरिया जैसे जिले के लिए देशभर में तीसरा स्थान हासिल करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि विकास का सीधा संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका से जुड़ा है। इस तरह की उपलब्धियां जिले में कृषि योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और किसानों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में उमरिया का राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल करना जिले के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। नई दिल्ली में मिला यह सम्मान प्रशासन और कृषि विभाग के प्रयासों को पहचान देने के साथ ही जिले में कृषि विकास की संभावनाओं को लेकर नई उम्मीद भी जगाता है।