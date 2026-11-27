उमरिया: बजरंग पावर की कोल माइंस के खिलाफ घुंघुटी में सियासी हुंकार, विधानसभा से सड़क तक लड़ाई का एलान
उमरिया के घुंघुटी में बजरंग पावर की कोल माइंस परियोजना के विरोध में आदिवासी ग्रामीणों का धरना दसवें दिन भी जारी रहा। आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम ने आंदोलन को समर्थन देते हुए मुद्दा विधानसभा और सड़क पर उठाने का ऐलान किया। ग्रामसभा के दस्तावेज फर्जी होने के आरोप भी लगाए गए।
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उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली जनपद पंचायत अंतर्गत घुंघुटी क्षेत्र में कोल माइंस परियोजना को लेकर जारी विरोध अब सियासी गर्माहट पकड़ने लगा है। जंगल, जमीन और ग्रामसभा के अधिकारों को लेकर धरने पर बैठे आदिवासी ग्रामीणों के समर्थन में मध्यप्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों के बीच पहुंचकर उनकी आवाज बुलंद की और बजरंग पावर की कोल माइंस परियोजना को लेकर चल रहे विरोध को प्रदेश स्तर पर उठाने का ऐलान किया। टेकाम के बयान ने आंदोलन को स्थानीय विरोध से आगे राजनीतिक संघर्ष की दिशा देने के संकेत दिए हैं।
आंदोलन स्थल पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए रामू टेकाम ने साफ कहा कि आदिवासी समाज के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जंगल और जमीन से जुड़े सवालों को लेकर ग्रामीण जिस संघर्ष में जुटे हैं, उसे विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार विधानसभा में इस मुद्दे पर ग्रामीणों की आवाज बुलंद करेंगे, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलनकारियों के साथ संघर्ष करेगी। उनके इस बयान से साफ है कि कोल माइंस परियोजना को लेकर चल रहा विवाद अब प्रदेश की राजनीतिक बहस में शामिल करने की तैयारी है।
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ग्रामसभा के दस्तावेजों पर सवाल, फर्जी होने का आरोप
आंदोलन के दौरान आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनीष सिंह ने ग्रामसभा से संबंधित दस्तावेजों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कोल माइंस परियोजना के लिए प्रस्तुत किए गए ग्रामसभा के दस्तावेज फर्जी हैं। यदि इन आरोपों में तथ्य हैं तो यह मामला केवल खनन परियोजना का नहीं, बल्कि ग्रामसभा की प्रक्रिया, स्थानीय सहमति और आदिवासी अधिकारों से जुड़े गंभीर सवालों का भी हो सकता है। हालांकि, दस्तावेजों की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इस आरोप पर कंपनी तथा संबंधित पक्षों का आधिकारिक जवाब सामने आना बाकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी मांगों और आपत्तियों को सुनने के बजाय आंदोलन समाप्त कराने की कोशिशें की जा रही हैं। आंदोलनकारियों ने बताया कि धरना स्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने के दौरान उनके और अधिकारियों के बीच कहासुनी हुई। इससे धरना स्थल पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और ग्रामीणों में नाराजगी दिखाई दी।
धरना स्थल पर देर शाम तक डटे रहे अधिकारी
आंदोलन स्थल पर स्थिति को संभालने और बातचीत के लिए एसडीएम मीनाक्षी बंजारे, तहसीलदार निलेश सिंह, पाली एसडीओपी ललित गात्रे तथा पाली थाना प्रभारी गोविंद सिंह धुर्वे देर शाम तक मौजूद रहे। अधिकारियों की मौजूदगी के बीच भी आंदोलनकारियों का विरोध जारी रहा। धरना स्थल पर तनाव का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। बजरंग पावर की कोल माइंस परियोजना को लेकर उठ रहे सवाल अब जंगल और जमीन के संरक्षण, ग्रामसभा की वैध प्रक्रिया, आदिवासी समुदाय की सहमति तथा प्रशासनिक भूमिका से जुड़ते जा रहे हैं। आंदोलनकारियों के आरोपों की निष्पक्ष जांच और संबंधित कंपनी का पक्ष सामने आना इस विवाद के तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए जरूरी है।
10 दिनों से जारी आंदोलन, कड़ाके की ठंड में दिन-रात डटे ग्रामीण
घुंघुटी में बजरंग पावर की कोल माइंस परियोजना के विरोध में आदिवासी ग्रामीणों काi आंदोलन पिछले 10 दिनों से लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद आंदोलनकारी दिन-रात धरना स्थल पर डटे हुए हैं। रात के सन्नाटे और गिरते तापमान के बीच भी ग्रामीण अपने जंगल, जमीन और अधिकारों की मांग को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों और ग्रामसभा से जुड़े सवालों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। दस दिनों से जारी इस धरने ने प्रशासन और परियोजना से जुड़े जिम्मेदारों के सामने ग्रामीणों की नाराजगी और उनकी मांगों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
घुंघुटी में जारी आंदोलन के बीच रामू टेकाम की विधानसभा से सड़क तक संघर्ष की घोषणा ने आंदोलन को राजनीतिक समर्थन दे दिया है। अब ग्रामीणों की मांगों को विधानसभा में उठाने और प्रदेश स्तर पर आंदोलन का विस्तार करने के ऐलान के बीच बजरंग पावर की कोल माइंस परियोजना को लेकर विवाद और तेज होने के संकेत हैं। फिलहाल घुंघुटी का धरना स्थल विरोध, असंतोष और राजनीतिक हुंकार का केंद्र बना हुआ है।