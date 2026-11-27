उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली जनपद पंचायत अंतर्गत घुंघुटी क्षेत्र में कोल माइंस परियोजना को लेकर जारी विरोध अब सियासी गर्माहट पकड़ने लगा है। जंगल, जमीन और ग्रामसभा के अधिकारों को लेकर धरने पर बैठे आदिवासी ग्रामीणों के समर्थन में मध्यप्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों के बीच पहुंचकर उनकी आवाज बुलंद की और बजरंग पावर की कोल माइंस परियोजना को लेकर चल रहे विरोध को प्रदेश स्तर पर उठाने का ऐलान किया। टेकाम के बयान ने आंदोलन को स्थानीय विरोध से आगे राजनीतिक संघर्ष की दिशा देने के संकेत दिए हैं।

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