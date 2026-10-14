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उमरिया: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों के बीच मातम, टेंट लगाने पहुंचे कर्मचारी की मौत

Wed, 14 Oct 2026 11:04 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Wed, 14 Oct 2026 11:04 PM IST
सार

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान ग्राम गुरुवाही में टेंट लगाने वाले 45 वर्षीय अनिल पटेल की अचानक मौत हो गई। जबलपुर निवासी अनिल की तबीयत काम करते समय बिगड़ी थी। प्रारंभिक जानकारी में हृदय गति रुकना संभावित कारण बताया गया है। पुलिस जांच कर रही है।

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Tent Worker Dies During Preparations for CM Mohan Yadav’s Programme in Guruwahi
दुर्घटना। (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित आगमन को लेकर ग्राम गुरुवाही में तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं। कार्यक्रम स्थल को सजाने से लेकर टेंट लगाने तक का काम तेजी से किया जा रहा था। हर कोई आयोजन को सफल बनाने में जुटा था, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने तैयारियों के माहौल को गमगीन कर दिया। कार्यक्रम स्थल पर टेंट लगाने का काम कर रहे जबलपुर निवासी एक कर्मचारी की अचानक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया।
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जानकारी के अनुसार, मानपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम गुरुवाही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही थीं। इसी सिलसिले में टेंट लगाने का कार्य कर रहे अनिल पटेल उम्र 45, पिता बाबूलाल पटेल, निवासी जबलपुर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। काम के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। प्रारंभिक जानकारी में मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया जा रहा है।
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हालांकि, अचानक हुई इस घटना से आयोजन स्थल पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जिस स्थान पर कुछ देर पहले तक कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था, वहां कर्मचारी की मौत की खबर से शोक छा गया। घटना ने आयोजन की चकाचौंध और व्यवस्थाओं के बीच काम करने वाले उन कर्मचारियों की कठिन मेहनत की ओर भी ध्यान खींचा, जो पर्दे के पीछे रहकर बड़े कार्यक्रमों को सफल बनाने में जुटे रहते हैं।


पुलिस जांच में जुटी, पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया शव
घटना के बाद मृतक अनिल पटेल के शव को पुलिस अभिरक्षा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर लाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया की जानी है। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
अनिल पटेल की अचानक मौत की खबर से उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। काम के सिलसिले में जबलपुर से आए कर्मचारी की इस तरह मौत हो जाने से घटना ने कई सवालों के बीच एक परिवार को गहरे सदमे में छोड़ दिया है। फिलहाल, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही हो सकेगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों के बीच हुई इस दुखद घटना ने पूरे घटनाक्रम को शोकपूर्ण बना दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
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