70वीं राज्य स्तरीय शालेय हैंडबॉल प्रतियोगिता: मैदान में दिखेगा हुनर, 10 संभागों के 200 से ज्यादा खिलाड़ी जुटे

कृष्णा गार्डन में 70वीं राज्य स्तरीय शालेय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रदेश के 10 संभागों से 200 से अधिक खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ कोच, टीम प्रबंधक और खेल अधिकारी भी मौजूद हैं।

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