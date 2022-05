{"_id":"6271f25eef87b1267651c5cb","slug":"umaria-sarpanch-in-connivance-with-patwari-told-aunt-dead-in-papers-got-40-acres-of-land-transferred","type":"story","status":"publish","title_hn":"उमरिया: सरपंच ने पटवारी की मिलीभगत से चाची को कागजों में बताया मृत, 40 एकड़ जमीन का करा लिया नामांतरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Wed, 04 May 2022 08:56 AM IST