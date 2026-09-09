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सीहोर में क्लोरीन गैस लीक: चार लोग अस्पताल में भर्ती, पानी के प्लांट में कैसे हुआ हादसा?

Wed, 09 Sep 2026 01:58 AM IST
निर्मल कांत पीटीआई, सीहोर (मध्य प्रदेश)।
पीटीआई, सीहोर (मध्य प्रदेश)। Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 09 Sep 2026 01:58 AM IST
सार

सीहोर में पानी साफ करने वाले प्लांट से अचानक क्लोरीन गैस लीक होने से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। गैस के असर से चार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आखिर टैंक से गैस कैसे लीक हुई और अब इलाके में क्या स्थिति है? पढ़िए रिपोर्ट

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Chlorine gas leak at water filtration plant in MP's Sehore; several people hospitalised
gas Leak, गैस लीक, - फोटो : AI Generated

विस्तार
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मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मंगलवार रात क्लोरीन गैस लीक हो गई। गैस लासुड़िया खास गांव में कहिरी बांध के पास बने पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट से लीक हुई। गैस का असर आसपास रहने वाले लोगों पर देखने को मिला। कुछ लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हुई।
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कितने लोग अस्पताल पहुंचे?
गैस की चपेट में आए चार लोगों को सीहोर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, सभी खतरे से बाहर हैं। जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर हरिओम गुप्ता ने कहा कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। सभी की हालत ठीक है।
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मौके पर कौन पहुंचा?
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि मौके पर डॉक्टरों की टीम पहुंच गई है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और पुलिस की टीम भी वहां मौजूद है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए आसपास के इलाके को सुरक्षित करने की तैयारी की जा रही है।
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गैस लीक कैसे हुई?
स्थानीय लोगों के मुताबिक, प्लांट में बांध के पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी दौरान एक टैंक से गैस लीक होने लगी। अधिकारियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, इसी गैस के कारण आसपास के लोगों को परेशानी हुई।
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