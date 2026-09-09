सीहोर में क्लोरीन गैस लीक: चार लोग अस्पताल में भर्ती, पानी के प्लांट में कैसे हुआ हादसा?

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मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मंगलवार रात क्लोरीन गैस लीक हो गई। गैस लासुड़िया खास गांव में कहिरी बांध के पास बने पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट से लीक हुई। गैस का असर आसपास रहने वाले लोगों पर देखने को मिला। कुछ लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हुई।