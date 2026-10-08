उज्जैन: एसआईआर के विरोध में गांधीवादी प्रदर्शन, चरखा चलाकर जताया विरोध, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

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राजधानी दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई प्रमुख नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। इस देशव्यापी विरोध की गूंज धार्मिक नगरी उज्जैन में भी साफ दिखाई दी। गुरुवार को फ्रीगंज स्थित टावर चौक पर प्रदर्शनकारियों ने एक अनूठे गांधीवादी अंदाज में विरोध दर्ज कराया। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे बैठकर महिला और पुरुष प्रदर्शनकारियों ने चरखा चलाया।प्रदर्शनकारी रेणुका गांधी ने बताया कि चरखा चलाकर वे यह संदेश देना चाहते हैं कि विरोध-प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने के साथ-साथ रचनात्मक और टिकाऊ भी हो सकता है।धरना स्थल पर महात्मा गांधी, भगत सिंह और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के चित्रों वाले कई पोस्टर और तख्तियां लहराई गईं। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे गांधी और बाबा साहेब के सिद्धांतों के अनुयायी हैं और अपने संवैधानिक अधिकारों तथा आम नागरिकों के मताधिकार की रक्षा के लिए यह अहिंसक लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे।