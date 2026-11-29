भेरूगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोर मुंडला गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पानी का पाइप काटने के दो महीने पुराने विवाद को लेकर कुछ ग्रामीणों ने 55 वर्षीय किसान मेहरबान सिंह सोलंकी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल किसान ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

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