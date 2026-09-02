उज्जैन: 45 वर्षों बाद बदला महाकाल मार्ग का स्वरूप, राजसी सवारी से पहले चमकी सड़कें; लोग बोले- थैंक यू सीएम

आगामी 7 सितंबर को निकलने वाली भगवान श्री महाकालेश्वर की छठी एवं अंतिम भव्य राजसी सवारी को लेकर अवंतिका नगरी में अभूतपूर्व उत्साह का माहौल है। इस वर्ष की राजसी सवारी श्रद्धालुओं के लिए खास और सुगम होने जा रही है, क्योंकि सवारी मार्ग के सबसे प्रमुख और संकरे हिस्से कंठाल चौराहा से सती गेट होते हुए छत्री चौक तक का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य युद्धस्तर पर पूर्ण किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि और दूरगामी सोच के लिए उज्जैन के क्षेत्रवासियों, स्थानीय निवासियों एवं व्यापारियों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सहर्ष धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है।

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