सिंगरौली: पिता की बीमा राशि के लिए भटक रहे बेटे से मांगी रिश्वत, सिंचाई विभाग का बड़ा बाबू गिरफ्तार

पिता के निधन के बाद मिलने वाली बीमा राशि के भुगतान के लिए डेढ़ साल से परेशान बेटे की शिकायत पर रीवा लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। लोकायुक्त टीम ने जल संसाधन विभाग के बड़ा बाबू दिनेश कुमार श्रीवास्तव को चार हजार रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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