एमपी: शहडोल में दो पुलिसकर्मी निलंबित, वाहन चालक से रुपये लेने और वारंटी की तलाश में लापरवाही के आरोप

पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने संदिग्ध आचरण और अनुशासनहीनता के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। सोहागपुर थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक जवाहरलाल राय को मालवाहक वाहन चालक से कथित तौर पर रुपये लेते हुए वीडियो सामने आने के बाद निलंबित किया गया है। उन्हें थाना ब्यौहारी से संबद्ध किया गया है।

वायरल वीडियो में एएसआई हाईवे पर भूसे की बोरियों से लदे पिकअप वाहन को रोककर चालक से बातचीत करते और कथित तौर पर रुपये लेते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामला पुलिस विभाग में चर्चा में आ गया। कुछ पुराने वीडियो में भी मालवाहक वाहनों को रोकते हुए दिखाई देने के दावे किए जा रहे हैं, हालांकि इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

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वारंटी की तलाश में लापरवाही का आरोप

इसी तरह बुढ़ार थाने के प्रधान आरक्षक क्रमांक 185 चेतराम कौशिक को भी निलंबित किया गया है। पुलिस के अनुसार, उन्होंने थाना प्रभारी को जानकारी दिए बिना कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से वारंटी की तलाश के लिए रवानगी दर्ज कराई, लेकिन वापस लौटने के बाद वारंटी की तलाश नहीं की। साथ ही विवेचना संबंधी आवश्यक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई।

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चेतराम कौशिक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें प्रधान आरक्षक एक महिला के साथ होटल में खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की ओर से दावा किया गया कि महिला उसकी पत्नी है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए गए थे।

दोनों मामलों की अलग-अलग जांच उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई के जरिए पुलिसकर्मियों को अनुशासन और कर्तव्य के प्रति गंभीर रहने का संदेश दिया है।