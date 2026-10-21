शहडोल न्यूज: खेत की जुताई कर लौट रहा था ट्रैक्टर चालक, नाले के पास पलटा इंजन; दबने से मौत

शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के तेंदुआढ गांव में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। युवक अपने खेत की जुताई करने के बाद ट्रैक्टर इंजन लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में नाले के पास ट्रैक्टर इंजन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक उसके नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान सोनू पटेल, पिता राम कारण, निवासी तेंदुआढ के रूप में हुई है। बुधवार दोपहर सोनू अपने खेत में जुताई का काम पूरा करने के बाद ट्रैक्टर इंजन लेकर घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में स्थित नाले के पास अचानक ट्रैक्टर इंजन अनियंत्रित हो गया और पलट गया। इससे सोनू उसके नीचे दब गया। हादसा इतना गंभीर था कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।घटना की जानकारी मिलने के बाद ब्यौहारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आवश्यक कार्रवाई की। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है।खेत की जुताई कर घर लौट रहे सोनू की अचानक मौत की खबर से परिजनों और ग्रामीणों में दुख का माहौल है। जिस युवक के घर लौटने का इंतजार था, वहां हादसे की खबर पहुंचने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना के बाद गांव में शोक व्याप्त है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।