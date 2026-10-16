शहडोल पुलिस की नई कोशिश: 15 बालिकाओं समेत 21 गुम बच्चों की तलाश, सुराग देने पर देंगे पांच हजार का इनाम

शहडोल जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से लापता 21 बालक-बालिकाओं का अब तक पता नहीं चल सका है। इनकी तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय अग्रवाल ने प्रत्येक प्रकरण में पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। लापता बच्चों में 15 बालिकाएं और छह बालक शामिल हैं। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि इनके संबंध में कोई भी उपयोगी जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करें।

विज्ञापन