Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Poor state of healthcare services at the district hospital exposed ahead of CM's visit; all medical tests

शहडोल: जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में कई दिनों से जांचें बंद, सर्जरी और गायनिक विभाग के मरीज परेशान

Sun, 15 Nov 2026 01:31 PM IST
शहडोल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: शहडोल ब्यूरो Updated Sun, 15 Nov 2026 01:31 PM IST
सार

शहडोल जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में कई दिनों से सीबीसी जांच छोड़कर अन्य सभी जांचें बंद हैं। इससे सर्जरी और गायनिक विभाग के मरीज परेशान हैं। सिविल सर्जन ने सामग्री, सॉफ्टवेयर और मशीन की समस्या को वजह बताया।

 

विज्ञापन
Poor state of healthcare services at the district hospital exposed ahead of CM's visit; all medical tests
जिला अस्पताल का ब्लड बैंक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

शहडोल जिला स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाला जिला है। शनिवार को उपमुख्यमंत्री एवं जिले के पालक मंत्री राजेंद्र शुक्ल शहडोल के एकदिवसीय दौरे पर थे। वहीं, सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी जिले के दौरे पर आने वाले हैं। इसके बावजूद संभागीय मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में पिछले कई दिनों से सीबीसी जांच को छोड़कर अन्य सभी जांचें बंद हैं। इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सर्जरी और गायनिक विभाग की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं।

विज्ञापन

ब्लड बैंक में अन्य जांचों की रिपोर्ट नहीं मिलने से सर्जरी विभाग के चिकित्सकों को ऑपरेशन से पहले जरूरी जांच कराने में परेशानी हो रही है। वहीं, गायनिक विभाग में कई हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं भर्ती हैं, जिनकी आवश्यक जांच रिपोर्ट समय पर नहीं मिल पा रही है। ऐसे में चिकित्सकों को मरीजों के उपचार और ऑपरेशन की प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

विज्ञापन

बताया जा रहा है कि जांच में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की कमी और आउटसोर्स कंपनी की ओर से आपूर्ति प्रभावित होने के कारण यह स्थिति बनी है। सवाल यह है कि जब जिला अस्पताल में कई दिनों से जांच व्यवस्था ठप है, तो शनिवार को शहडोल पहुंचने वाले पालक मंत्री राजेंद्र शुक्ल तक यह समस्या क्यों नहीं पहुंचाई गई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया?

विज्ञापन
विज्ञापन

सिविल सर्जन बोलीं- आज से मिलने लगेंगी रिपोर्ट
जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ ने जांच व्यवस्था प्रभावित होने की बात स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि जांच में इस्तेमाल होने वाली कुछ सामग्री की कमी के साथ ही सॉफ्टवेयर में भी समस्या आई थी। इसके अलावा मशीन में खराबी आने से जांच रिपोर्ट प्रभावित हुईं। आउटसोर्स कंपनी से लगातार बातचीत की जा रही है। मशीन की समस्या का समाधान कर लिया गया है और आज से सभी जांचों की रिपोर्ट मिलने लगेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed