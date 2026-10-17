शहडोल में हाथियों का झुंड: 30 हाथियों की मौजूदगी से दहशत, फसलें रौंदी-झोपड़ियां तोड़ीं; फिर बढ़ी चुनौती

शहडोल जिले में करंट की चपेट में आने से एक हाथी की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब बांधवगढ़ के जंगलों से लगभग 30 जंगली हाथियों का झुंड शहडोल जिले की सीमा में पहुंच गया है। हाथियों की आवाजाही से गोदावल वन परिक्षेत्र के बेड़रा, कोठिया, घोरषा और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। हाथियों ने खेतों में खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ दो झोपड़ियों को भी तोड़ दिया। इससे किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है। हाथियों के झुंड में कई बेबी एलिफेंट भी शामिल है।

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