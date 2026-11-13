सीहोर: सीवन घाट बनेगा मिनी बिहार, 36 घंटे के निर्जला व्रत और सूर्य अर्घ्य के साथ दिखेगी लोक आस्था की अनोखी छटा
सीहोर में छठ महापर्व की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ हुई। शनिवार को खरना के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगे। 15 नवंबर को सीवन नदी के महिला घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अनुष्ठान संपन्न होगा।
विस्तार
लोक आस्था, सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक छठ महापर्व अब सीहोर की फिजाओं में अपनी अनुपम छटा बिखेरने जा रहा है। भोजपुरी समाज के उत्साह, पारंपरिक लोकगीतों की मधुर धुन और छठी मैया के जयकारों के बीच शहर का सीवन नदी घाट अगले दो दिनों तक मिनी बिहार का स्वरूप धारण करेगा। चार दिवसीय इस पावन अनुष्ठान का शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ विधिवत शुभारंभ हो गया। अब पूरा भोजपुरी समाज श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ सूर्यदेव की आराधना की तैयारियों में जुट गया है।
नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ कठिन अनुष्ठान
भोजपुरी समाज के मीडिया प्रभारी राकेश कुमार झा ने बताया कि शुक्रवार को नहाय-खाय की परंपरा के साथ छठ व्रत की शुरुआत हुई। इस दिन व्रती महिला और पुरुष पवित्र स्नान कर पूरी शुद्धता और सात्विकता के साथ लौकी की सब्जी तथा अरवा चावल का पारंपरिक भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा में शुद्धता, संयम और नियमों का विशेष महत्व होता है। यही वजह है कि पर्व शुरू होते ही घरों में भी भक्तिमय वातावरण बनने लगा है।
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खरना के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत
शनिवार 14 नवंबर को खरना की परंपरा निभाई जाएगी। इसके साथ ही व्रती 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत में प्रवेश करेंगे। इस दौरान व्रती अन्न और जल का त्याग कर पूरी श्रद्धा के साथ छठी मैया और सूर्यदेव की आराधना करेंगे। छठ महापर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि कठिन तपस्या, पारिवारिक मंगलकामना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भी प्रतीक है। व्रतियों के इस अटूट विश्वास और समर्पण के आगे कठिन से कठिन नियम भी श्रद्धा का उत्सव बन जाते हैं।
डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूरी होगी पूजा
महापर्व का सबसे भावपूर्ण दृश्य 15 नवंबर की शाम देखने को मिलेगा, जब सीवन नदी के महिला घाट पर व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसके अगले दिन 16 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर चार दिवसीय अनुष्ठान का समापन होगा। नदी के जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने, सूप में सजे पारंपरिक प्रसाद और छठी मैया के गीतों के बीच घाट पर श्रद्धा का अद्भुत संगम दिखाई देगा।
भजन संध्या में गूंजेंगे छठी मैया के पारंपरिक गीत
15 और 16 नवंबर को सीवन नदी के महिला घाट पर मुख्य आयोजन होगा। इस दौरान पूर्वांचल की लोक संस्कृति और परंपराओं की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी। आयोजन को विशेष बनाने के लिए अंकुर न्यूज एजेंसी के सौजन्य से भव्य भजन संध्या आयोजित की जाएगी। इसमें कलाकार छठी मैया के पारंपरिक और मनमोहक लोकगीतों की प्रस्तुति देंगे। इन गीतों की मधुर धुनों के बीच घाट का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठेगा।
रात 9 बजे से होगा संगीतमय सुंदरकांड पाठ
धार्मिक आयोजन की श्रृंखला में महिला घाट पर रात्रि 9 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ भी आयोजित किया जाएगा। भजनों और सुंदरकांड की स्वर लहरियों के बीच सीवन नदी का तट आस्था और भक्ति के रंग में रंगा नजर आएगा। भोजपुरी समाज के लिए यह पर्व अपनी जन्मभूमि बिहार और पूर्वांचल की सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का भी विशेष अवसर है। छठ महापर्व के बहाने सीहोर में एक बार फिर लोक संस्कृति, पारिवारिक एकजुटता और सामाजिक सद्भाव की सुंदर तस्वीर दिखाई देने वाली है। यहां डूबते सूर्य को नमन करने से लेकर उगते सूर्य का स्वागत करने तक हर पल में आस्था, विश्वास और कृतज्ञता का भाव नजर आएगा।