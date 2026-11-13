सीहोर: सीवन घाट बनेगा मिनी बिहार, 36 घंटे के निर्जला व्रत और सूर्य अर्घ्य के साथ दिखेगी लोक आस्था की अनोखी छटा

लोक आस्था, सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक छठ महापर्व अब सीहोर की फिजाओं में अपनी अनुपम छटा बिखेरने जा रहा है। भोजपुरी समाज के उत्साह, पारंपरिक लोकगीतों की मधुर धुन और छठी मैया के जयकारों के बीच शहर का सीवन नदी घाट अगले दो दिनों तक मिनी बिहार का स्वरूप धारण करेगा। चार दिवसीय इस पावन अनुष्ठान का शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ विधिवत शुभारंभ हो गया। अब पूरा भोजपुरी समाज श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ सूर्यदेव की आराधना की तैयारियों में जुट गया है।

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