पुलिस की तकनीकी निगरानी से बचने के लिए शातिर चोर ने ऐसी चाल चली कि वारदात के वक्त अपना मोबाइल फोन तक घर पर छोड़ दिया। उसे भरोसा था कि न मोबाइल की लोकेशन मिलेगी और न पुलिस उस तक पहुंच पाएगी। लेकिन अपराध के बाद घटनास्थल पर छूटा एक छोटा-सा सुराग उसकी पूरी साजिश पर भारी पड़ गया। गीली मिट्टी पर उभरे जूते के निशान ने पुलिस को आरोपी तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। करीब एक महीने तक चली गोपनीय निगरानी और दो चरणों में की गई पूछताछ के बाद अहमदपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 16 तोला सोना और 250 ग्राम चांदी सहित करीब 20 लाख 75 हजार रुपये का शत-प्रतिशत चोरी गया मशरूका बरामद किया है।

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