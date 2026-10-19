उज्जैन: 2100 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन, महाअष्टमी पर मदिरा धार चढ़ाकर कलेक्टर-एसपी ने की ऐतिहासिक नगर पूजा

शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर सोमवार को धर्म नगरी उज्जैन में सुख-समृद्धि की कामना के साथ 2100 साल पुरानी ऐतिहासिक नगर पूजा पूरी भव्यता और पारंपरिक विधि-विधान के साथ शुरू हुई। सम्राट विक्रमादित्य के काल से चली आ रही इस अनूठी परंपरा का निर्वहन करते हुए कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और कोटवारों के दल ने नगर के देवी, भैरव और हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की।

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