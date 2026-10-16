सागर में हादसा: बेबस नदी में डूबे दो किशोरों की मौत, साइकिल से नदी देखने गए थे बच्चे

बंडा क्षेत्र के चौका स्थित बेबस नदी में डूबने से दो किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों किशोर साइकिल से नदी देखने गए थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों व स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हृदयविदारक घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

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