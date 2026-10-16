सागर: मुआर नदी में मिला 42 वर्षीय युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम मुआर में शुक्रवार को नदी से 42 वर्षीय एक व्यक्ति का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक गुरुवार दोपहर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता था। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शुक्रवार दोपहर को नदी से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। परिजनों ने साथ के लोगों पर मारपीट कर हत्या करने और शव नदी में फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

विज्ञापन