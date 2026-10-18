पन्ना: वन भूमि से कब्जा हटाने पहुंची टीम पर हमला, खूनी संघर्ष में 25 से अधिक ग्रामीण और दो वनकर्मी घायल

पन्ना जिले में वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। अजयगढ़ रेंज के ग्राम पेराहा में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम जब कब्जा हटाने पहुंची, तो ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इस घटना में महिलाओं सहित करीब 20 से 25 ग्रामीणों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जबकि वन विभाग के दो कर्मचारी भी घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल पन्ना और अजयगढ़ में उपचार के लिए भेजा गया है। आखिर वन भूमि से कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान हालात इतने बिगड़े कि दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए।

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