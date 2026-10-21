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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Maihar: Baba Bageshwar to Attend Sanatan Samvad on October 23, 50,000 Devotees Expected

मैहर: 23 अक्तूबर को सनातन संवाद कार्यक्रम में पहुंचेगे बाबा बागेश्वर, 50 हजार श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद

Wed, 21 Oct 2026 10:08 AM IST
मैहर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैहर Published by: मैहर ब्यूरो Updated Wed, 21 Oct 2026 10:08 AM IST
सार

मां शारदा की नगरी मैहर में 23 अक्टूबर को पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सनातन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आयोजन में करीब 50 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। बड़ी भीड़ को देखते हुए आयोजन स्थल पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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Maihar: Baba Bageshwar to Attend Sanatan Samvad on October 23, 50,000 Devotees Expected
बागेश्वर धाम सरकार की तैयारियां हुई पूरी

विस्तार
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मां शारदा की पावन नगरी मैहर में 23 अक्टूबर को सनातन धर्म और संस्कृति का संदेश गूंजेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मैहर पहुंचकर श्रद्धालुओं के बीच ‘सनातन संवाद’ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।  कार्यक्रम का आयोजन केजेएस परिसर में किया जाएगा जहां करीब 50 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं प्रशासन और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क हैं।

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सनातन संस्कृति और परंपराओं पर होगा संवाद
इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धालुओं को बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विचार सुनने का अवसर मिलेगा। सनातन संवाद के दौरान सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और आस्था से जुड़े विषयों पर विचार साझा किए जाएंगे। आयोजकों की इस पहल को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर उत्साह
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के देशभर में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। उनके प्रवचनों और धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे में मां शारदा की नगरी मैहर में उनके आगमन की खबर से भक्तों में उत्साह का माहौल है। श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होकर बाबा बागेश्वर को सुनने और उनके दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं।
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सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस की नजर
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भीड़ का व्यवस्थित प्रबंधन, आवागमन और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा बनाए रखना पुलिस-प्रशासन के लिए प्रमुख जिम्मेदारी होगी। आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए संबंधित स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।

मैहर मां शारदा मंदिर के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। ऐसे में 23 अक्टूबर को आयोजित होने वाला सनातन संवाद धार्मिक आस्था के साथ-साथ क्षेत्र में भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। अब सभी की नजरें कार्यक्रम पर टिकी हैं, जहां बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री श्रद्धालुओं के बीच सनातन धर्म और संस्कृति का संदेश देंगे।

 

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