ओबीसी रिजर्वेशन: एमपी में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर सियासत तेज, सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर

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मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर अदालती कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हुई है, जिसमें अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग को तुरंत 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए और केवल 14 प्रतिशत आरक्षण ही मान्य रहेगा। इस फैसले के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं।