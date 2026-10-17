भोपाल: इंदौर के अधूरे पड़े कामों को लेकर सीएम से मिलने पहुंचीं ताई, मजाकिया लहजे में कहा- नौकरी मांगने आई हूं

इंदौर शहर में लंबे समय से अधूरे पड़े विकास कार्यों को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन एक बार फिर सक्रिय नजर आईं। कला-संस्कृति भवन का निर्माण कार्य रुकने और अहिल्या स्मारक के शेष कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर उन्होंने संबंधित स्तर पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार से अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की बात कही।

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मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे नौकरी मांगने आई हैं। उनके इस बयान ने बातचीत के दौरान माहौल को हल्का कर दिया। दरअसल इंदौर में कला और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना का काम बीच में रुक जाने के कारण भवन का निर्माण अधूरा पड़ा है। सुमित्रा महाजन चाहती हैं कि सरकार इस मामले में जल्द निर्णय लेकर निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराए और भवन को समय पर पूरा किया जाए ताकि शहर की कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बेहतर मंच मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने अहिल्या स्मारक के बाकी बचे कार्यों को भी शीघ्र पूरा कराने पर जोर दिया।सुमित्रा महाजन की सीएम के साथ हुई इस मुलाकात को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब इंदौर में विकास कार्यों की गति और विभिन्न परियोजनाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शहर में कई मामलों में काम आगे नहीं बढ़ पाने के बीच पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का सरकार का ध्यान आकर्षित करना अहम माना जा रहा है। हालांकि इन परियोजनाओं को लेकर सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। मीडिया से चर्चा के दौरान इंदौर में पानी की समस्या को लेकर भी सुमित्रा महाजन ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को आम जनता को समझाइश देनी चाहिए। पानी जैसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए लोगों को जागरूक करना और उपलब्ध संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए प्रेरित करना भी जनप्रतिनिधियों की भूमिका का हिस्सा है।कला-संस्कृति भवन और अहिल्या स्मारक के अधूरे कार्यों को पूरा कराने की मांग के साथ ही शहर के विकास से जुड़े मुद्दों को सुमित्रा महाजन ने फिर से सामने रखा है। अब देखना होगा कि उनकी पहल के बाद संबंधित परियोजनाओं को गति मिलती है या नहीं या फिर इंदौर के नागरिकों को इन कार्यों के पूरा होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।