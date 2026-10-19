मैहर: मां शारदा मंदिर में नवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 8.90 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

मैहर मां शारदा की पावन नगरी मैहर में शारदीय नवरात्रि पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। नवरात्रि के दौरान मां शारदा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। माता के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त मैहर पहुंचे। बैठकी से लेकर महानवमी की शाम 5 बजे तक कुल 8,90,015 श्रद्धालुओं ने मां शारदा के दर्शन किए। नौ दिनों तक मंदिर परिसर और त्रिकूट पर्वत पर भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए पहुंचते रहे।

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