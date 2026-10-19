मैहर: मां शारदा मंदिर में नवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 8.90 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
मध्य प्रदेश के मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में शारदीय नवरात्रि श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। बैठकी से महानवमी की शाम 5 बजे तक कुल 8,90,015 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। नौ दिनों तक त्रिकूट पर्वत पर भक्तिमय माहौल रहा और देशभर से भक्त मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे।
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मैहर मां शारदा की पावन नगरी मैहर में शारदीय नवरात्रि पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। नवरात्रि के दौरान मां शारदा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। माता के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त मैहर पहुंचे। बैठकी से लेकर महानवमी की शाम 5 बजे तक कुल 8,90,015 श्रद्धालुओं ने मां शारदा के दर्शन किए। नौ दिनों तक मंदिर परिसर और त्रिकूट पर्वत पर भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए पहुंचते रहे।
पहले दिन से ही शुरू हुआ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला
शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही मां शारदा मंदिर में दर्शनार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। नवरात्रि के प्रत्येक दिन भक्तों ने मां के अलग-अलग स्वरूपों की आराधना की और परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। पर्व के अंतिम दिनों में भी बड़ी संख्या में भक्त मां के दरबार में पहुंचे। अष्टमी और महानवमी के अवसर पर मंदिर में विशेष उत्साह और धार्मिक उल्लास देखने को मिला।
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पैदल मार्ग, वैन और रोपवे से पहुंचे श्रद्धालु
मां शारदा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने पैदल सीढ़ियों वाले मार्ग, वैन मार्ग और रोपवे का सहारा लिया। त्रिकूट पर्वत पर स्थित मां शारदा मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कई श्रद्धालु पैदल चढ़ाई कर माता के दरबार पहुंचे, जबकि अन्य भक्तों ने उपलब्ध परिवहन सुविधाओं के माध्यम से दर्शन किए नवरात्रि के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही बनी रही। भक्तों ने मां के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और परिवार के कल्याण की कामना की।
महानवमी तक 8,90,015 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
मंदिर में नवरात्रि पर्व के दौरान पहुंचे श्रद्धालुओं की कुल संख्या के अनुसार, बैठकी से लेकर महानवमी की शाम 5 बजे तक कुल 8 लाख 90 हजार 15 भक्तों ने मां शारदा के दर्शन किए। यह आंकड़ा नवरात्रि के दौरान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ को दर्शाता है महानवमी के दिन भी भक्तों का मां के दरबार में पहुंचना जारी रहा। नवरात्रि के समापन अवसर पर श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया।
मां शारदा की नगरी में नौ दिनों तक रहा भक्तिमय माहौल
मैहर स्थित मां शारदा मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्रि के नौ दिनों में मंदिर परिसर में पूजा-पाठ, आराधना और मां के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा बैठकी से महानवमी तक 8.90 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन करने का आंकड़ा मां शारदा के प्रति भक्तों की अटूट आस्था को दर्शाता है। नवरात्रि पर्व के समापन के साथ ही श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद लेकर अपने घरों की ओर प्रस्थान किया।