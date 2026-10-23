राजस्थान: पंचायत चुनाव में मतदान की तस्वीर, जिला परिषद में बीकानेर और पंचायत समिति में बाड़मेर रहे आगे

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण में शाम छह बजे तक उपलब्ध आंकड़ों में जिला परिषद के मतदान प्रतिशत में बीकानेर सबसे आगे रहा, जबकि पाली में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। पंचायत समितियों में बाड़मेर की मंगता पंचायत समिति में सर्वाधिक 79.55 प्रतिशत मतदान हुआ। उदयपुर की नाई पंचायत समिति भी 79 प्रतिशत मतदान के साथ शीर्ष पर रही। दूसरी ओर, पाली की रानी स्टेशन पंचायत समिति में सबसे कम 40.02 प्रतिशत वोट पड़े।

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