फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Rajasthan Panchayat Elections: Bikaner Leads Zila Parishad Polling, Barmer Tops Panchayat Samitis

राजस्थान: पंचायत चुनाव में मतदान की तस्वीर, जिला परिषद में बीकानेर और पंचायत समिति में बाड़मेर रहे आगे

Fri, 23 Oct 2026 06:41 AM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Fri, 23 Oct 2026 06:41 AM IST
सार

राजस्थान के पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण में शाम छह बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, जिला परिषद मतदान में बीकानेर 71.28 फीसदी के साथ सबसे आगे रहा, जबकि पाली में सबसे कम 47.89 फीसदी मतदान हुआ।

विज्ञापन
Rajasthan Panchayat Elections: Bikaner Leads Zila Parishad Polling, Barmer Tops Panchayat Samitis
जयपुर में पंचायत चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण में शाम छह बजे तक उपलब्ध आंकड़ों में जिला परिषद के मतदान प्रतिशत में बीकानेर सबसे आगे रहा, जबकि पाली में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। पंचायत समितियों में बाड़मेर की मंगता पंचायत समिति में सर्वाधिक 79.55 प्रतिशत मतदान हुआ। उदयपुर की नाई पंचायत समिति भी 79 प्रतिशत मतदान के साथ शीर्ष पर रही। दूसरी ओर, पाली की रानी स्टेशन पंचायत समिति में सबसे कम 40.02 प्रतिशत वोट पड़े।

विज्ञापन

जिला परिषद: बीकानेर में सबसे ज्यादा मतदान

शाम छह बजे तक जिला परिषद के लिए मतदान के जिला-वार आंकड़ों में बीकानेर 71.28 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर रहा। झालावाड़ में 68.35 प्रतिशत और जयपुर में 67.60 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

विज्ञापन

सबसे कम मतदान वाले जिलों में पाली 47.89 प्रतिशत के साथ सबसे नीचे रहा। सिरोही में 55.66 प्रतिशत और राजसमंद में 56.37 प्रतिशत मतदान हुआ।

यह भी पढें- जयपुर: सोने की ज्वेलरी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, दो कर्मचारियों की मौत; पांच बेहोश

विज्ञापन
विज्ञापन

जिला परिषद में शाम छह बजे तक मतदान की स्थिति

सर्वाधिक मतदान

प्रतिशत

बीकानेर

71.28%

झालावाड़

68.35%

जयपुर

67.60%

सबसे कम मतदान

प्रतिशत

पाली

47.89%

सिरोही

55.66%

राजसमंद

56.37%

पंचायत समितियां: मंगता में सबसे ज्यादा, रानी स्टेशन में सबसे कम

पंचायत समितियों के आंकड़ों में बाड़मेर की मंगता पंचायत समिति में 79.55 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। उदयपुर की नाई पंचायत समिति में 79 प्रतिशत और बाड़मेर की आडेल पंचायत समिति में 77.55 प्रतिशत मतदान हुआ।

सबसे कम मतदान पाली की रानी स्टेशन पंचायत समिति में 40.02 प्रतिशत रहा। पाली की मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में 45.67 प्रतिशत और सिरोही की कलंदरी पंचायत समिति में 46.51 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

पंचायत समितियों में शाम छह बजे तक मतदान की स्थिति

सर्वाधिक मतदान

जिला

प्रतिशत

मंगता

बाड़मेर

79.55%

नाई

उदयपुर

79.00%

आडेल

बाड़मेर

77.55%

सबसे कम मतदान

जिला

प्रतिशत

रानी स्टेशन

पाली

40.02%

मारवाड़ जंक्शन

पाली

45.67%

कलंदरी

सिरोही

46.51%

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed