खरगोन: सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम पर ग्रामीणों का हमला, आरआई का पैर टूटा; पटवारी के सिर में गंभीर चोट

जमीन के सीमांकन की कार्रवाई करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में राजस्व निरीक्षक और पटवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने लाठी-डंडों के साथ धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया। राजस्व निरीक्षक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि पटवारी के सिर में गंभीर चोट आई है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया।

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