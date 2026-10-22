फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur: High-Tension Wire Falls on Durga Idol Trolley, Two Dead and Six Injured During Immersion

जबलपुर: दुर्गा विसर्जन के दौरान बिजली का लटकता तार हटाना भारी पड़ा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 की मौत

Thu, 22 Oct 2026 12:25 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 22 Oct 2026 12:25 PM IST
सार

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली पर हाईटेंशन तार गिरने से दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग करंट से झुलस गए। लोगों ने दावा किया कि लटकते बिजली के तारों की शिकायत पहले की गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

विज्ञापन
Jabalpur: High-Tension Wire Falls on Durga Idol Trolley, Two Dead and Six Injured During Immersion
दुर्गा विसर्जन जुलूस में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान करंट लगने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोग घायल हो गए। हादसा गुरुवार देर रात करीब 12 बजे मझौली थाना क्षेत्र में हुआ। प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली पर हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे वहां मौजूद लोग करंट की चपेट में आ गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

विज्ञापन


लटकते तार को हटाने की कोशिश में हुआ हादसा
पुलिस के मुताबिक 50 से अधिक लोग सिविल लाइन पथ से दुर्गा प्रतिमा लेकर नरिली तालाब में विसर्जन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बिजली का एक तार नीचे लटक रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टर को निकालने के लिए कुछ लोगों ने डंडे की मदद से तार को ऊपर उठाने की कोशिश की। इस दौरान तार हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। करंट प्रवाहित होने के बाद तार टूटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर पर बैठे विकास राजपूत (22) और प्रिंस चौहान (23) की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली का झटका लगने से छह अन्य लोग भी घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाए जाने की पुष्टि की है। घायलों में से एक की स्थिति गंभीर बताई गई है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: अशोकनगर: ट्रक और कंटेनर की रेस में उजड़ गई दो जिंदगियां, आगे निकलने की होड़ में बाइक सवारों को रौंदा, 5 घायल
विज्ञापन
विज्ञापन


हादसे के बाद सड़क पर जुटे लोग
घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों ने मझौली में सड़क पर आवागमन रोक दिया। हालांकि पुलिस के अनुसार बाद में बातचीत के जरिए मामला सुलझा लिया गया। पुलिस ने इसे प्रदर्शन के बजाय स्थानीय लोगों के साथ हुई बातचीत बताया।

पहले ही दी गई थी सूचना
स्थानीय लोगों का दावा है कि बिजली के नीचे लटकते तारों की समस्या को लेकर पहले ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और आयोजन समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई थी। एक बैठक में भी तारों को दुरुस्त कराने की मांग उठाई गई थी लेकिन इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। पुलिस के अनुसार दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और हादसे की परिस्थितियों की जांच की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed