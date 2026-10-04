इंदौर: इंदौर में महिला ने कचरे में फेंक दिया था मंगलसूत्र, सफाईकर्मियों ने खोज कर लौटाया

इंदौर में सफाई देशभर में मिसाल बन चुकी है और शहर के सफाईकर्मी भी ईमानदारी की मिसाल कायम करने में पीछे नहीं हैं। दो माह पहले कचरे के ढेर से सफाईकर्मियों ने चाँदी का लोटा खोजकर परिवार को लौटाया था और अब एक मंगलसूत्र कचरे से खोजकर महिला को लौटाया। खोई हुई सुहाग की निशानी पाकर महिला खुश हो गई।

निगम कर्मचारियों की सतर्कता और ईमानदारी से कचरे में गया महिला का सोने का मंगलसूत्र मिला। यह घटना न्यू राम नगर क्षेत्र की है। डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन गाड़ी में एक महिला ने गीला-सूखा कचरा डाला था। इस दौरान डस्टबिन में सोने का मंगलसूत्र भी चला गया। कचरा वाहन गली के अन्य रहवासियों का कचरा एकत्र कर संगमनगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन पहुंच गया। वहाँ पर गाड़ी ने कचरा खाली भी कर दिया। इस बीच महिला स्टेशन पहुँची और बताया कि कचरे के साथ उनका मंगलसूत्र भी आ गया।

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महिला की सूचना को गंभीरता से लेते हुए वाहन चालक मोहित चौहान, हेल्पर हेमंत राजकुमार, स्टेशन पर पदस्थ कर्मचारी अमर और गोविंद द्वारा न्यू राम नगर क्षेत्र से आए कचरे में बिना देर किए मंगलसूत्र खोजना शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने कचरे के बीच काफी सावधानी के साथ खोजबीन की, जिसके परिणामस्वरूप महिला का सोने का मंगलसूत्र मिल गया।

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मंगलसूत्र मिलने के बाद कर्मचारियों ने उसे महिला को सुरक्षित रूप से सुपुर्द किया। अपना खोया हुआ मंगलसूत्र वापस मिलने पर महिला ने नगर निगम के कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं तत्परता की सराहना की और धन्यवाद दिया।