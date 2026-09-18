इंदौर: UPI मर्चेंट फीस के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारी, 23 सितंबर को काले कपड़े से ढंकेंगे QR कोड

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एसोसिएशन का कहना है कि डिजिटल भुगतान व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में UPI पर अतिरिक्त लागत का असर केवल व्यापारियों तक सीमित नहीं रहेगा। अभियान के दौरान मर्चेंट फीस और उस पर लागू होने वाली 18% GST के संभावित अतिरिक्त भार को सरल उदाहरणों के जरिए लोगों को समझाया जाएगा।अध्यक्ष अक्षय जैन ने कहा कि UPI पर 2 हजार रुपए से अधिक के ट्रांजेक्शन पर 0.4% MDR लगाने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने सरकार के साथ डिजिटल पेमेंट को अपनाया और अब यह व्यापार का जरूरी हिस्सा बन चुका है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इसका असर आम लोगों पर नहीं होगा, लेकिन व्यापारियों को आशंका है कि अतिरिक्त भार अंततः ग्राहकों तक पहुंच सकता है। जैन ने पेट्रोल की कीमतों का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी वस्तु की लागत बढ़ने पर उसका असर दूसरी चीजों की कीमतों पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि छोटे मुनाफे पर कारोबार करने वाले व्यापारियों पर अतिरिक्त कर या शुल्क का भार नहीं डाला जाना चाहिए।जैन ने कहा कि व्यापारियों से चर्चा में अब नगद लेनदेन की ओर लौटने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि यदि डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त भार पड़ता है तो कम मार्जिन वाले कारोबार में व्यापारियों को नगद लेनदेन का विकल्प अपनाना पड़ सकता है। व्यापारी पवन पंवार ने कहा कि मर्चेंट फीस का सीधा असर व्यापार पर पड़ेगा। व्यापारियों पर आने वाला अतिरिक्त खर्च अंततः सामान की कीमत में जुड़ सकता है, जिसका असर ग्राहकों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी चाहते हैं कि प्रस्तावित भार वापस लिया जाए।अक्षय जैन ने बताया कि शुक्रवार शाम अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक होगी। इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ UPI मर्चेंट फीस के मुद्दे पर भी व्यापारियों की आगे की रणनीति तय की जाएगी। एसोसिएशन का लक्ष्य अभियान को व्यापक स्तर पर पहुंचाकर इसे जनआंदोलन का रूप देना है।23 सितंबर को इंदौर में कई व्यापारी संगठन नो यूपीआई-डे मनाएंगे। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष अक्षय जैन ने बताया कि इंदौर के मध्य क्षेत्र के व्यापारी 23 सितंबर को नो यूपीआई डे मनाएंगे। इस दिन वे यूपीआई से पेमेंट बंद रखेंगे। इसके साथ ही यूपीआई साउंड बॉक्स और स्कैनर को काले कपड़े से ढका जाएगा।