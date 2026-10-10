इंदौर: इंदौर में नवरात्रि की रौनक,बिजासन माता मंदिर में नौ दिन लगेगा भक्तों को मेला

इंदौर में खेल प्रशाल, पढ़रीनाथ, दशहरा मैदान, बजरंग नगर, विशाल नगर, मंगल नगर, साकेत नगर सहित कई इलाकों में बड़े गरबा पंडाल बनाए गए हैं। वहां रविवार रात से गरबों के माध्यम से युवक-युवतियां मां की आराधना शुरू करेंगे।



इंदौर के प्रसिद्ध बिजासन माता मंदिर के अलावा अन्नपूर्णा मंदिर, मां कालका मंदिर, नैनोद वाली माता सहित अन्य दुर्गा मंदिरों में भी दस दिनों तक आयोजन होंगे। इसके अलावा प्राचीन हरसिद्धि मंदिर में नौ दिनों तक विशेष अनुष्ठान होंगे। बड़े माता मंदिरों के आसपास नगर निगम ने प्रकाश व्यवस्था भी की है।



पंडालों में दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिए रविवार सुबह शहर में जुलूस निकलेंगे। गरबा करने वाली बालिकाएं गरबा करते हुए दुर्गा प्रतिमा को जुलूस के साथ पंडालों तक लाएंगी। इसके बाद गज केसरी योग में दुर्गा प्रतिमा विराजित होगी। पंडालों के लिए अलग-अलग रूपों में दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण हो चुका है। खजराना क्षेत्र में बंगाल के कारीगरों ने इन प्रतिमाओं को मूर्त रूप दिया है। देवी के नौ अलग-अलग रूपों की प्रतिमा, सूर्य रथ पर सवार दुर्गा सहित अलग-अलग थीम पर दुर्गा प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं मिट्टी से बनाई गई हैं।