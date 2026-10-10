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इंदौर: इंदौर में नवरात्रि की रौनक,बिजासन माता मंदिर में नौ दिन लगेगा भक्तों को मेला

Sun, 11 Oct 2026 06:01 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Sun, 11 Oct 2026 06:01 AM IST
सार

इंदौर में नवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ आरंभ होने जा रहा है। नौ दिनों तक पूरा शहर माँ दुर्गा की भक्ति में सराबोर नजर आएगा।प्राचीन देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगेगा, शहर के विभिन्न हिस्सों में सजे गरबा पंडालों की रौनक देखते ही बनेगी।

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Indore: Navratri festivities in full swing in Indore; a nine-day fair for devotees to be held at Bijasan Mata
रथ पर सवार माता - फोटो : amarujala

विस्तार
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धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए पहचाने जाने वाले इंदौर में नवरात्रि पर्व रविवार को धूमधाम से मनेगा। नौ दिनों तक शहर का माहौल भक्तिमय बना रहेगा और देवी मंदिरों में भी खूब भीड़ उमड़ेगी। देवी दुर्गा की आराधना के साथ जगह-जगह गरबा, डांडिया और पारंपरिक आयोजन भी होंगे। मंदिरों में सुबह से ही भीड़ जुटने लगी। शहर के प्राचीन बिजासन मंदिर में दस दिन भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था रखी गई है। रविवार को प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर रात के समय भी खुला रहेगा। इसके अलावा टेकरी के पास मेला भी सज चुका है। यहां पारंपरिक मेला लग गया है और हर दिन हजारों भक्त यहां दर्शन के लिए आएंगे। वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी टेकरी के नीचे की गई है।

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Indore: Navratri festivities in full swing in Indore; a nine-day fair for devotees to be held at Bijasan Mata
पंडालों में विराजेगी माता - फोटो : amarujala

इंदौर में खेल प्रशाल, पढ़रीनाथ, दशहरा मैदान, बजरंग नगर, विशाल नगर, मंगल नगर, साकेत नगर सहित कई इलाकों में बड़े गरबा पंडाल बनाए गए हैं। वहां रविवार रात से गरबों के माध्यम से युवक-युवतियां मां की आराधना शुरू करेंगे।
 

इंदौर के प्रसिद्ध बिजासन माता मंदिर के अलावा अन्नपूर्णा मंदिर, मां कालका मंदिर, नैनोद वाली माता सहित अन्य दुर्गा मंदिरों में भी दस दिनों तक आयोजन होंगे। इसके अलावा प्राचीन हरसिद्धि मंदिर में नौ दिनों तक विशेष अनुष्ठान होंगे। बड़े माता मंदिरों के आसपास नगर निगम ने प्रकाश व्यवस्था भी की है।
 

पंडालों में दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिए रविवार सुबह शहर में जुलूस निकलेंगे। गरबा करने वाली बालिकाएं गरबा करते हुए दुर्गा प्रतिमा को जुलूस के साथ पंडालों तक लाएंगी। इसके बाद गज केसरी योग में दुर्गा प्रतिमा विराजित होगी। पंडालों के लिए अलग-अलग रूपों में दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण हो चुका है। खजराना क्षेत्र में बंगाल के कारीगरों ने इन प्रतिमाओं को मूर्त रूप दिया है। देवी के नौ अलग-अलग रूपों की प्रतिमा, सूर्य रथ पर सवार दुर्गा सहित अलग-अलग थीम पर दुर्गा प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं मिट्टी से बनाई गई हैं।

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