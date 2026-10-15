इंदौरः 44 की उम्र में आईआईटी के ब्रजेश का कमाल, पैरा क्रिकेट लीग में दिखाया कप्तानी का जलवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Fri, 16 Oct 2026 06:47 AM IST
सार
इंदौर के आईआईटी में कार्यरत ब्रजेश द्विवेदी की कप्तानी में मुंबई मेवरिक्स ने पैरा क्रिकेट लीग 2026 में तीसरा स्थान प्राप्त किया। 5 मैचों में 116 रन और 5 विकेट लेकर ब्रजेश ने शानदार हरफनमौला प्रदर्शन किया।
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विस्तार
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत ब्रजेश द्विवेदी ने एक बार फिर खेल जगत में शहर और संस्थान का मान बढ़ाया है। पूर्व में भारत और नेपाल के बीच खेली गई दिव्यांग टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके ब्रजेश द्विवेदी ने रेडिएंट वर्ल्ड पैरा क्रिकेट लीग 2026 में मुंबई मेवरिक्स की कप्तानी संभाली और अपनी उत्कृष्ट रणनीति के बल पर टीम को तीसरा स्थान दिलाया। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आगरा में आयोजित इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिल्ली की टीम विजेता बनी, जबकि हैदराबाद की टीम ने उपविजेता का खिताब अपने नाम किया।
ब्रजेश द्विवेदी का हरफनमौला प्रदर्शन
इस संपूर्ण प्रतियोगिता के दौरान ब्रजेश द्विवेदी का प्रदर्शन बेहद शानदार और प्रेरणादायक रहा। उन्होंने कुल 5 मुकाबलों में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर 116 रन बनाए और साथ ही अपनी धारदार गेंदबाजी से 5 महत्वपूर्ण विकेट भी झटके। इस तरह अपने हरफनमौला खेल के बल पर उन्होंने मुंबई मेवरिक्स की सफलता में निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलियो के कारण आई शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने वर्ष 1999 में अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत की थी और कठिन परिश्रम के दम पर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक खास पहचान बनाई।
44 की उम्र में भी क्रिकेट के प्रति जुनून
अपनी इस उपलब्धि पर आईआईटी इंदौर से मिले निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हुए ब्रजेश द्विवेदी ने कहा कि आईआईटी इंदौर उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट है। उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट शिक्षा के साथ-साथ संस्थान परिसर में खेलों के लिए भी एक शानदार और सकारात्मक वातावरण मौजूद है, जो 44 वर्ष की उम्र में भी उन्हें मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्थान के सहयोग के बिना इस मुकाम तक पहुंचना संभव नहीं होता। संस्थान से मिलने वाला यह प्रोत्साहन उन्हें क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को बनाए रखने और अन्य दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए प्रेरित करता है।
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दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना ब्रजेश का खेल सफर
ब्रजेश द्विवेदी ने इससे पूर्व वर्ष 2023 में भारत और नेपाल के मध्य आयोजित दिव्यांग टेस्ट सीरीज में भारतीय राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था तथा शारजाह में आयोजित दिव्यांग प्रीमियर लीग में मुंबई आइडल्स टीम की कप्तानी का दायित्व भी संभाला था।
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ब्रजेश द्विवेदी का हरफनमौला प्रदर्शन
इस संपूर्ण प्रतियोगिता के दौरान ब्रजेश द्विवेदी का प्रदर्शन बेहद शानदार और प्रेरणादायक रहा। उन्होंने कुल 5 मुकाबलों में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर 116 रन बनाए और साथ ही अपनी धारदार गेंदबाजी से 5 महत्वपूर्ण विकेट भी झटके। इस तरह अपने हरफनमौला खेल के बल पर उन्होंने मुंबई मेवरिक्स की सफलता में निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलियो के कारण आई शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने वर्ष 1999 में अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत की थी और कठिन परिश्रम के दम पर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक खास पहचान बनाई।
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44 की उम्र में भी क्रिकेट के प्रति जुनून
अपनी इस उपलब्धि पर आईआईटी इंदौर से मिले निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हुए ब्रजेश द्विवेदी ने कहा कि आईआईटी इंदौर उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट है। उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट शिक्षा के साथ-साथ संस्थान परिसर में खेलों के लिए भी एक शानदार और सकारात्मक वातावरण मौजूद है, जो 44 वर्ष की उम्र में भी उन्हें मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्थान के सहयोग के बिना इस मुकाम तक पहुंचना संभव नहीं होता। संस्थान से मिलने वाला यह प्रोत्साहन उन्हें क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को बनाए रखने और अन्य दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए प्रेरित करता है।
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दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना ब्रजेश का खेल सफर
ब्रजेश द्विवेदी ने इससे पूर्व वर्ष 2023 में भारत और नेपाल के मध्य आयोजित दिव्यांग टेस्ट सीरीज में भारतीय राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था तथा शारजाह में आयोजित दिव्यांग प्रीमियर लीग में मुंबई आइडल्स टीम की कप्तानी का दायित्व भी संभाला था।