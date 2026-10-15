इंदौरः 44 की उम्र में आईआईटी के ब्रजेश का कमाल, पैरा क्रिकेट लीग में दिखाया कप्तानी का जलवा

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इस संपूर्ण प्रतियोगिता के दौरान ब्रजेश द्विवेदी का प्रदर्शन बेहद शानदार और प्रेरणादायक रहा। उन्होंने कुल 5 मुकाबलों में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर 116 रन बनाए और साथ ही अपनी धारदार गेंदबाजी से 5 महत्वपूर्ण विकेट भी झटके। इस तरह अपने हरफनमौला खेल के बल पर उन्होंने मुंबई मेवरिक्स की सफलता में निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलियो के कारण आई शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने वर्ष 1999 में अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत की थी और कठिन परिश्रम के दम पर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक खास पहचान बनाई।अपनी इस उपलब्धि पर आईआईटी इंदौर से मिले निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हुए ब्रजेश द्विवेदी ने कहा कि आईआईटी इंदौर उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट है। उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट शिक्षा के साथ-साथ संस्थान परिसर में खेलों के लिए भी एक शानदार और सकारात्मक वातावरण मौजूद है, जो 44 वर्ष की उम्र में भी उन्हें मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्थान के सहयोग के बिना इस मुकाम तक पहुंचना संभव नहीं होता। संस्थान से मिलने वाला यह प्रोत्साहन उन्हें क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को बनाए रखने और अन्य दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए प्रेरित करता है।ब्रजेश द्विवेदी ने इससे पूर्व वर्ष 2023 में भारत और नेपाल के मध्य आयोजित दिव्यांग टेस्ट सीरीज में भारतीय राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था तथा शारजाह में आयोजित दिव्यांग प्रीमियर लीग में मुंबई आइडल्स टीम की कप्तानी का दायित्व भी संभाला था।