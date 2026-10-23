इंदौर: आज की बड़ी खबरें, सेमीकंडक्टर समिट शुरू; थाईलैंड के लिए नई उड़ान, फिरोज की संपत्ति पर हुआ नया खुलासा

1. इंदौर में शुक्रवार को सेमीकंडक्टर समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। उन्होंने कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इसमें मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ढाई साल में सरकार ने 25 नीतियां बनाई हैं, जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिला है। इस समिट के जरिए प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है।

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