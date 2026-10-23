इंदौर: अक्टूबर के अंत में फिर होगी बारिश, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी

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मौसम विभाग ने आगामी शनिवार के लिए इंदौर संभाग के कई महत्वपूर्ण जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए चेतावनी दी गई है उनमें आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना जताई गई है जिसके चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 24 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है जिसका असर 2 से 3 दिनों के बाद पूरे प्रदेश में देखने को मिल सकता है। फिलहाल यह आंधी और बारिश का दौर मुख्य रूप से एक प्रभावी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बना हुआ है। शुक्रवार के दिन इंदौर में सुबह के समय काफी तेज ठंड महसूस की गई जबकि दोपहर में खिली हुई धूप ने राहत दी। इसके अलावा इंदौर के आसपास के तमाम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है।आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज किए जाने की पूरी संभावना है जिससे अधिकतम और न्यूनतम पारे में भारी कमी आएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि रात का पारा 2 से 3 डिग्री तक और नीचे लुढ़क सकता है। बीते गुरुवार की रात को इस सीजन में पहली बार मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। राज्य के पंचमढ़ी जिले में सबसे कम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान है।मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह में भी बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस नए मौसम प्रणाली का मुख्य असर उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में देखने को मिल सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रात के तापमान में तीव्र गिरावट दर्ज होगी जिसका मतलब है कि महीने के आखिरी सप्ताह में बारिश के साथ-साथ ठंड का प्रकोप भी काफी हद तक बढ़ जाएगा।भले ही मध्य प्रदेश से 3 अक्टूबर को ही दक्षिण-पश्चिम मानसून आधिकारिक तौर पर विदा हो चुका हो और एक ही दिन में पूरे राज्य से उसकी विदाई हो गई हो, लेकिन नए मौसमी सिस्टम्स के लगातार सक्रिय होने के कारण बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। पिछले एक सप्ताह से पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के जिलों में आंधी और बारिश का मिलाजुला असर साफ देखा जा रहा है। पिछले सात दिनों के दौरान कई जिलों में मूसलाधार बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार अक्टूबर के महीने में बारिश, गर्मी और कड़ाके की ठंड का मिला-जुला ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो इस बार भी पूरी तरह से सक्रिय है।