इंदौर : कांग्रेस नेता पहुंचे भागीरथपुरा बस्ती, प्रभावित परिवारों ने कहा-दोषियों को सजा दिलवाएं

इंदौर के भागीरथपुरा में नौ माह पहले हुए दूषित पेयजल कांड को कांग्रेस जिंदा रखना चाहती है और रविवार को पीड़ित परिवारों के बीच कांग्रेस नेता पहुंचे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे प्रभावित परिवारों से मिले और आगे की रणनीति बनाई।



चौकसे ने कहा कि कांग्रेस प्रभावित परिवारों के साथ है और सरकार के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। नेताओं ने पेयजल कांड की जांच रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा की तो रहवासियों ने कहा कि दूषित पानी पीने से बस्ती में 36 मौतें हुई हैं। कई लोगों की किडनी, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदार लोगों को इस मामले में सजा मिलना चाहिए। नेताओं ने कहा कि कोर्ट में भागीरथपुरा मामले में याचिका भी लगी है। जिसमें वकीलों के माध्यम से कांग्रेस बस्तीवासियों का पक्ष मजबूती से रखेगी।

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फिर आंदोलन की तैयारी

दिसंबर में कांग्रेस भागीरथपुरा मामले में बड़ा आंदोलन कर सकती है। इस कांड को एक साल दिसंबर में पूरे हो रहे हैं। इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा रहवासियों की सहभागिता पर जोर दिया जा रहा है। शहर अध्यक्ष चौकसे ने बस्ती के प्रभावित परिवारों से कहा कि आयोग की जांच रिपोर्ट को सरकार दबाने का प्रयास कर रही थी।

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कई लोगों को रिपोर्ट में बचाने की कोशिश का आरोप भी उन्होंने लगाया। नेताओं ने कहा कि प्रभावित परिवारों को ज्यादा मुआवजा, नौकरी व दोषियों पर कार्रवाई की मांग फिर कांग्रेस सरकार के सामने उठाएगी। आपको बता दें कि भागीरथपुरा में दूषित पानी के सेवन से 36 मौतें हो गईं और 500 से ज्यादा लोग डायरिया, पीलिया सहित अन्य बीमारियों के कारण अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती रहे, जबकि बस्ती के दो हजार से ज्यादा लोग दूषित पानी के कारण बीमार हुए।