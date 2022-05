{"_id":"62940312e87e2c2bc762ccbc","slug":"i-proudly-say-that-i-am-hindu-but-i-am-not-a-fool-mp-congress-chief-kamal-nath","type":"story","status":"publish","title_hn":"Madhya Pradesh: कमलनाथ बोले- गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Amit Mandal Updated Mon, 30 May 2022 05:31 AM IST