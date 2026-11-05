मुरैना: मातम में बदलीं खुशियां, कार्तिक स्नान के लिए गई 3 नाबालिग नदी में डूबीं, मृतकों में दो सगी बहनें

जिले के कैलारस क्षेत्र में गुरुवार एक दर्दनाक हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। कार्तिक स्नान के लिए कुंवारी नदी पहुंची तीन नाबालिग बच्चियों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में दो सगी बहनें भी शामिल हैं। हादसे की खबर मिलते ही गांव में चीख-पुकार मच गई। एक साथ तीन मासूम बच्चियों की मौत से पूरा हरलाल गांव शोक में डूब गया है।

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