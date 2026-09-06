एमपी: जन्माष्टमी की रात संजय सेतु से नर्मदा में कूदे महिला-पुरुष, दो दिन बाद दोनों के शव बरामद

खरगोन जिले के बड़वाह क्षेत्र से लापता महिला और पुरुष के शव रविवार को धार जिले के धरमपुरी थाना क्षेत्र में नर्मदा नदी से बरामद हुए। दोनों ने शुक्रवार रात जन्माष्टमी के दौरान खलघाट एबी रोड स्थित संजय सेतु ब्रिज से नर्मदा नदी में छलांग लगाई थी। घटना के बाद से धरमपुरी की डीआरसी टीम दोनों की तलाश में जुटी थी।

ग्रामीणों के अनुसार, महिला और पुरुष के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दोनों ने नदी में छलांग क्यों लगाई, इसका वास्तविक कारण पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

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जानकारी के अनुसार, 4 सितंबर को बड़वाह थाने में मोगरगांव निवासी गंगाबाई पति भोला और नादिया निवासी लखन पिता लालाजी मानकर की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। गंगाबाई का ससुराल बलवाड़ा के बरझर में है। उसकी करीब ढाई साल की बच्ची भी है। वहीं, लखन 3 सितंबर को घर से निकला था। बताया गया कि वह 4 सितंबर को राखी बंधवाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा।

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शुक्रवार रात करीब 8 बजे संजय सेतु ब्रिज से एक महिला और पुरुष के नर्मदा नदी में कूदने की सूचना मिली थी। इसके बाद धरमपुरी की डीआरसी टीम ने नदी में दोनों की तलाश शुरू की। लगातार दो दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद रविवार को टीम को सफलता मिली।

डीआरसी टीम ने सबसे पहले लखन का शव गुलाटी घाट के पास नर्मदा किनारे से बरामद किया। इसके करीब तीन घंटे बाद गंगाबाई का शव हतनावर के पास से मिला। रेस्क्यू टीम में दिनेश वर्मा, मोहन अलावा, शंकर कलमे, अजय मंडलोई, सोहन चौहान और सुमित शर्मा शामिल रहे। पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायम कर शवों का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच कर रही है।