धार: पुलिस जवान को गोली मारी! दूधी बायपास पर कुंदा फाटे के पास घायल मिला जवान, हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर

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धामनोद में दूधी बायपास स्थित कुंदा फाटे के पास सोमवार को पुलिस जवान रामेश्वर गोयल गोली लगने से घायल अवस्था में मिले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घायल जवान को तत्काल धामनोद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए इंदौर रेफर कर दिया गया।