छतरपुर: 8 माह के बेटे की बीमारी से परेशान थी मां, ससुर की गोद में देकर हुई बेहोश, मानसिक तनाव के चलते मौत

जिले की चंद्रनगर चौकी क्षेत्र में शनिवार सुबह 22 वर्षीय महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। महिला ने सुबह अपने 8 माह के मासूम बच्चे को ससुर की गोद में दिया और कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया।

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जानकारी के अनुसार मृतका मान्या गुप्ता पति शिवम गुप्ता की तबीयत शनिवार सुबह 6 बजे अचानक बिगड़ गई। परिजनों के मुताबिक मान्या का 8 माह का बेटा सुनने में असमर्थ है। बच्चे का उपचार ग्वालियर में चल रहा था लेकिन इलाज के बावजूद उसकी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा था। इस बात को लेकर मान्या काफी परेशान और मानसिक तनाव में रहती थी।मृतका के परिजन अरुण खेरा के मुताबिक बच्चे की स्थिति को लेकर मान्या को लगातार दुख और सदमा रहता था। परिवार को आशंका है कि इसी मानसिक तनाव के बीच उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी जान चली गई। वहीं स्थानीय डॉक्टरों ने भी प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक की आशंका बताई है।सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल महिला की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।