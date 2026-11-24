रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र गए बुरहानपुर के मजदूरों को कथित तौर पर बंधक बनाकर उनसे दो महीने तक जबरन गन्ने की कटाई कराने का मामला सामने आया है। मजदूरी मांगने पर ठेकेदार पर मारपीट करने, गाली-गलौज करने और मोबाइल फोन छीनने के आरोप लगे हैं। मजदूरों के साथ 15 बच्चे भी थे। एक महिला मजदूर ने आरोप लगाया कि प्रसव के समय भी उसे चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई। शिकायत मिलने के बाद बुरहानपुर पुलिस ने महाराष्ट्र पहुंचकर स्थानीय प्रशासन की मदद से 18 महिला-पुरुष मजदूरों और 15 बच्चों सहित कुल 33 लोगों को मुक्त कराया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेंडे ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद बुरहानपुर पुलिस ने महाराष्ट्र पहुंचकर कार्रवाई की। मजदूरों को धाराशिव (उस्मानाबाद) जिले के ग्राम सोनारी से मुक्त कराया गया है। मामले में आरोपी ठेकेदार फरार बताया जा रहा है।

दो महीने तक कराया काम, मजदूरी मांगने पर मारपीट

मामले के अनुसार, ग्राम सांभरपुरा निवासी संजय पिता मोहनलाल ने कलेक्टर बुरहानपुर को आवेदन देकर महाराष्ट्र में मजदूरों को बंधक बनाए जाने की शिकायत की थी। कलेक्टर ने 18 नवंबर 2026 को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शिकायत में बताया गया कि करीब दो महीने पहले ग्राम खामनी, तहसील शाहपुर निवासी ठेकेदार जयसिंह बरला मजदूरों को गन्ने की कटाई के काम के लिए महाराष्ट्र के अहमदनगर ले गया था। वहां नागेश्वर नामक ठेकेदार के यहां काम कराने के बाद मजदूरों को धाराशिव जिले की तहसील परांडा के ग्राम सोनारी ले जाया गया।

मजदूर इनेश ने आरोप लगाया कि उनसे लगातार गन्ने की कटाई कराई जाती रही, लेकिन पर्याप्त राशन तक नहीं दिया गया। करीब दो महीने तक काम करने के बाद जब उन्होंने अपनी मजदूरी मांगी तो भुगतान करने से इनकार कर दिया गया। आरोप है कि इस दौरान उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। ठेकेदार ने उनके मोबाइल फोन भी छीन लिए। इसके चलते मजदूरों के सामने घर लौटने तक का संकट खड़ा हो गया था।

महिला मजदूर का आरोप- प्रसव के समय भी नहीं दिलाई चिकित्सा सुविधा

मामले में महिला मजदूर प्रियंका ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि प्रसव के समय भी उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। इस कारण उसे जरूरी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकी। महिला का यह आरोप मजदूरों को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

पुलिस ने महाराष्ट्र पहुंचकर कराया रेस्क्यू, 33 लोग मुक्त

पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में शाहपुर थाना पुलिस की टीम गठित की गई। टीम ने 23 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के धाराशिव जिला प्रशासन के सहयोग से ग्राम सोनारी में कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 18 महिला-पुरुष मजदूरों और 15 बच्चों को मुक्त कराया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी ठेकेदार मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी है।